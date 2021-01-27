Türkiye'de Covid-19 aşısı olanların sayısı 1.4 milyonu geçti

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Türkiye’den kolonya, dezenfektan, sabun ve tanı kitleri ihracatı arttı.

DHA’nın haberine göre 2019’da 28.3 milyon olan dezenfektan ihracatı, %878 artarak 277 milyon doları, 9.1 milyon dolar olan kolonya ihracatı ise %208 artışla 28 milyon doları geçti.

Ürünilerin üretim kapasiteleri de yükseldi.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Adil Pelister, genel olarak ‘Covid-19 ürünleri’ olarak belirledikleri dezenfektan, kolonya, tanı kitleri, sabun gibi ürünlerin yanı sıra, hijyen temizlik, medikal ürünler, tek kullanımlık plastikler, ambalaj gibi alt sektörlerin de üretiminin arttığını söyledi.

'Kolonyanın önemi'

Pelister, 2020’de dezenfektan ihracatında ilk üçte yer alan ülkelerle ilgili şunları söyledi:

“İlk 3 ülke ABD, İngiltere ve Almanya olurken, tanı kitleri ihracatında Azerbaycan-Nahçivan, Irak ve İtalya, sabun ihracatında Irak, ABD ve İsrail, kolonya ihracatında Almanya, Hollanda ve Irak, ilaç ihracatında ise İtalya, İspanya ve Almanya ilk üçte yer aldı.”

Pelister, kolonyanın önemine ilişkin de konuştu: