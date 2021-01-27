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Türkiye'de Covid-19 aşısı olanların sayısı 1.4 milyonu geçti

Türkiye'de Covid-19 aşısı olanların sayısı 1.4 milyonu geçti. Veriler, Sağlık Bakanlığı'nın güncel tablosunda yenileniyor. Gün boyu Türkiye ve dünyadan gelişmeler Canlı Anlatım sayfasında.

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Canlı anlatım

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  1. Kolonya, dezenfektan, sabun ve tanı kitleri ihracatı arttı

    kolonya
    Copyright: DHA

    Türkiye’den kolonya, dezenfektan, sabun ve tanı kitleri ihracatı arttı.

    DHA’nın haberine göre 2019’da 28.3 milyon olan dezenfektan ihracatı, %878 artarak 277 milyon doları, 9.1 milyon dolar olan kolonya ihracatı ise %208 artışla 28 milyon doları geçti.

    Ürünilerin üretim kapasiteleri de yükseldi.

    İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Adil Pelister, genel olarak ‘Covid-19 ürünleri’ olarak belirledikleri dezenfektan, kolonya, tanı kitleri, sabun gibi ürünlerin yanı sıra, hijyen temizlik, medikal ürünler, tek kullanımlık plastikler, ambalaj gibi alt sektörlerin de üretiminin arttığını söyledi.

    'Kolonyanın önemi'

    Pelister, 2020’de dezenfektan ihracatında ilk üçte yer alan ülkelerle ilgili şunları söyledi:

    “İlk 3 ülke ABD, İngiltere ve Almanya olurken, tanı kitleri ihracatında Azerbaycan-Nahçivan, Irak ve İtalya, sabun ihracatında Irak, ABD ve İsrail, kolonya ihracatında Almanya, Hollanda ve Irak, ilaç ihracatında ise İtalya, İspanya ve Almanya ilk üçte yer aldı.”

    Pelister, kolonyanın önemine ilişkin de konuştu:

    Quote Message: Bayramlarda büyüklerimiz kolonya ikram eder, dolayısıyla o zamanlar bile bilmeden de olsa bakteri ve virüsleri öldürmek için kolonya kullandığımızı görmüş olduk. Aslında kolonyayı da dünya çapında tanımamız için pandemi dönemi önemli oldu. Dünyaya kolonya ihracatımız iki misli arttı. Kolonyanın ne kadar önemli hijyen sağlayan bir ürün olduğunu da görmüş olduk."

  3. Türkiye'de Covid aşısında hangi gruplara ne zaman sıra gelecek, öncelik durumu nasıl sorgulanıyor?

    Aşı uygulaması

    Sağlık Bakanlığı, Çin'den alınan koronavirüs aşısı CoronaVac'ın yaygın uygulamasına 14 Ocak'ta başladı. İlk olarak sağlık çalışanlarına, huzurevleri ve bakımevlerindekilere, 90 ve 85 yaş üzerindekilere, eczane çalışanlarına aşı yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünden itibaren 80 yaş üzerindekilerin de aşılanmasına başlanacağını, bu kişilerin sağlık kuruluşlarında aşı olacaklarını açıkladı.

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  4. İstanbul'un dört ilçesinde IŞİD'e operasyon düzenlendi

    İstanbul’da IŞİD’e farklı adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, dört ilçede dokuz kişinin bulunduğu adresleri bastı.

    DHA, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığını, gözaltına alınanların sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğünü bildirdi.

    Baskın düzenlenen adresler, Esenyurt, Küçükçekmece, Başakşehir ve Esenler.

    operasyon
    Copyright: DHA

  5. Türkiye'de aşılananların sayısı 1.4 milyonu geçti

    aşı
    Copyright: Reuters

    Türkiye’de 27 Ocak Çarşamba sabahı itibariyle Covid-19 aşısı olanların sayısı 1.4 milyonu geçti.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından “Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hala tedirgin edici seviyede. Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz” uyarısı yaptı.

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