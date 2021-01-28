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Samsun'da 42 gündür aranan Arzu Aygün'ün cesedi ormanlık alanda bulundu
Samsun'da 42 gündür aranan 35 yaşındaki iki çocuk annesi Arzu Aygün'ün cesedi ormanlık alanda bir çuvalın içinde bulundu. Aygün'ün cesedinin, akrabası olduğu öne sürülen Muharrem Coşkun'un suçunu itiraf etmesi ve cesedin yerini göstermesi üzerine bulunduğu bildirildi. Türkiye ve dünyadan gelişmeler Canlı Anlatım'da.
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Samsun’da 42 gündür aranan Arzu Aygün’ün cesedi ormanlık alanda cesedi bulundu
Samsun’un Atakum ilçesinde 17 Aralık’ta evinden ayrılan, ailesinin de 24 Aralık’ta polise kayıp başvurusu yaptığı 35 yaşındaki Arzu Aygün’ün cesedi bir çuval içinde ormanlık alanda bulundu.
Aygün’ün cesedinin, akrabası olduğu öne sürülen gözaltındaki Muharrem Coşkun’un suçunu itiraf edip cesedin bulunduğu yeri göstermesi üzerine bulunduğu bildirildi.
DHA'nın haberine göre Coşkun önceki ifadesinde "En son Atakum'da görüştük sonra bir daha görmedim. Telefonunu ve bir flash bellek verip yanımda ayrıldı" demişti.
Sağlık Bakanı Koca: Tedbirler sayesinde vaka sayısında %80 oranında hızlı düşüş yaşandı
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının sona ermesiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan tedbirler sayesinde vaka sayısında yüzde 80 oranında hızlı bir düşüş yaşandığını söyledi.
Koca yazılı açıklamasında “Ancak bütün çabalarımıza rağmen bu düşüş yavaşladı. 5 bin-7 bin arasında dalgalanan günlük vaka sayıları görülmeye devam etmektedir” dedi.
Koca ayrıca, ağlık çalışanlarının aşılanmasının tamamlandığını, bugünden itibaren de 75 yaş üstü vatandaşların da aşılanmaya başlayacağını söyledi.