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Samsun'da 42 gündür aranan Arzu Aygün'ün cesedi ormanlık alanda bulundu

Samsun'da 42 gündür aranan 35 yaşındaki iki çocuk annesi Arzu Aygün'ün cesedi ormanlık alanda bir çuvalın içinde bulundu. Aygün'ün cesedinin, akrabası olduğu öne sürülen Muharrem Coşkun'un suçunu itiraf etmesi ve cesedin yerini göstermesi üzerine bulunduğu bildirildi. Türkiye ve dünyadan gelişmeler Canlı Anlatım'da.

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Canlı anlatım

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  1. Samsun’da 42 gündür aranan Arzu Aygün’ün cesedi ormanlık alanda cesedi bulundu

    Arzu Aygün
    Copyright: DHA

    Samsun’un Atakum ilçesinde 17 Aralık’ta evinden ayrılan, ailesinin de 24 Aralık’ta polise kayıp başvurusu yaptığı 35 yaşındaki Arzu Aygün’ün cesedi bir çuval içinde ormanlık alanda bulundu.

    Aygün’ün cesedinin, akrabası olduğu öne sürülen gözaltındaki Muharrem Coşkun’un suçunu itiraf edip cesedin bulunduğu yeri göstermesi üzerine bulunduğu bildirildi.

    DHA'nın haberine göre Coşkun önceki ifadesinde "En son Atakum'da görüştük sonra bir daha görmedim. Telefonunu ve bir flash bellek verip yanımda ayrıldı" demişti.

  2. Sağlık Bakanı Koca: Tedbirler sayesinde vaka sayısında %80 oranında hızlı düşüş yaşandı

    Fahrettin Koca
    Copyright: Getty Images

    Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının sona ermesiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan tedbirler sayesinde vaka sayısında yüzde 80 oranında hızlı bir düşüş yaşandığını söyledi.

    Koca yazılı açıklamasında “Ancak bütün çabalarımıza rağmen bu düşüş yavaşladı. 5 bin-7 bin arasında dalgalanan günlük vaka sayıları görülmeye devam etmektedir” dedi.

    Koca ayrıca, ağlık çalışanlarının aşılanmasının tamamlandığını, bugünden itibaren de 75 yaş üstü vatandaşların da aşılanmaya başlayacağını söyledi.

    Quote Message: İleri yaşları nedeniyle evlerinde aşı uygulamasına gittiğimiz vatandaşlar ile aynı hanede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız varsa onların da aşı uygulamaları evlerinde gerçekleştirildi. Pazartesi günü 80 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarında aşılanmasına başlanmıştı. Yarın sabahtan itibaren yeni bir adıma geçerek 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarında aşılamaya başlayacağız. Yarından itibaren 75 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarından randevu alarak aşı olmaya gidebilecekler."
    Quote Message: Virüsün dünyadaki seyri gerek merkez ve taşra teşkilatımız tarafından gerekse Bilim Kurulumuzca düzenli olarak takip edilmektedir. Bildirilen mutasyonlar üzerine İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika’yla olan uçuşlar durdurulmuştu. Brezilya ile olan uçuşlar da buna eklendi. Özellikle Güney Afrika’da bildirilen mutasyonlu virüsün daha ölümcül olduğu iddia edilmektedir. Mutant virüsün görüldüğü yerler karantina altına alınmaktadır. Ülkeler yeniden sınırlarını kapatmaya başlamıştır. Bu durum tedbirleri elden bırakmamamız konusunda bize önemli bir hatırlatıcı olmuştur."
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