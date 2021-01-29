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Sağlık Bakanı Koca: İnaktif aşıların ikinci bölümü sabah ülkemize ulaşmış olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den alınan inaktif aşıların ikinci bölümünün bu sabah Türkiye'ye ulaşacağını söyledi. Aşıların ilk bölümü geçen hafta Türkiye'ye teslim edilmişti. Gün boyu Türkiye ve dünyadan gelişmeler Canlı Anlatım'da.

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Canlı anlatım

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  1. Sağlık Bakanı Koca: İnaktif aşıların ikinci bölümü bu sabah Türkiye'ye ulaşacak

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’den alınan inaktif aşıların ikinci bölümün bu sabah Türkiye’ye ulaşacağını duyurdu.

    Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü geçtiğimiz hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah itibariyle ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek” dedi.

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  2. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 129 kişi daha hayatını kaybetti

    Sağlık Bakanlığı tablosu
    Copyright: Sağlık Bakanlığı

    Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 129 kişi hayatını kaybetti, 670 yeni hasta olmak üzere 7 bin 279 bin yeni vaka kaydedildi. Toplam can kaybı 25.605’e, vaka sayısı da 2 milyon 457 nin 118’e yükseldi.

    Sağlık Bakanı Koca, “Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız” dedi.

  3. MGK bildirisi: Türkiye, Doğu Akdeniz'de hukuki haklarını korumakta kararlıdır

    Doğu Akdeniz
    Copyright: Getty Images

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrası açıklanan bildiride Türkiye’nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumakta kararlı olduğu vurgulandı.

    Bildirire ayrıca "PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur"dendi.

    Quote Message: Bölgemizdeki başlıca istikrarsızlık kaynağı olan ve terör örgütlerinin, Güney komşularımızın topraklarındaki varlığının sona erdirilmesi kapsamında atılan adımlar ele alınmış, meseleye müdahil olan uluslararası tüm aktörler, üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet edilmiştir.
    Quote Message: Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselelerinin çözümünde her platformda öncelikle diplomasi ve diyalogdan yana olduğunu, buna mukabil ülkemizin uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerini korumakta kararlı olduğunu bir kez daha vurgulanmıştır."
    Quote Message: İstikrara kavuşması için büyük çaba sarf ettiğimiz dost ve kardeş ülke Somali başta olmak üzere Afrika'da ve değişik coğrafyalardaki pek çok ülkede yükselişe geçen terör ve şiddet olayları kınanarak Türkiye'nin, barış, istikrar ve refahın tesisi hususunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceği belirtilmiştir."
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