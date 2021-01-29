Sağlık Bakanı Koca: İnaktif aşıların ikinci bölümü sabah ülkemize ulaşmış olacak

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Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 129 kişi hayatını kaybetti, 670 yeni hasta olmak üzere 7 bin 279 bin yeni vaka kaydedildi. Toplam can kaybı 25.605’e, vaka sayısı da 2 milyon 457 nin 118’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, “Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız” dedi.