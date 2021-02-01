Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kafe ve restoranlardaki Covid-19 kısıtlamaları ele alınacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Kabine toplantısında vaka sayılarına göre kısıtlamalarda esneme yapılıp yapılmayacağı da ele alınacak. Kafe ve restoranların ne zaman ve nasıl açılacağının da toplantıda ele alınması bekleniyor.

15 Şubat’ta açılması planlanan okullarda eğitimin yüz yüze mi yoksa uzaktan mı devam edeceği de masada olacak.

Lokanta, restoran ve kafelerin vaka sayısına bağlı olarak kademeli, sınırlı kapasiteyle ve HES kodu sorgulamasıyla Mart ayında açılabileceği beklentisi dile getiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Restoran işletmecilerine ilişkin kısıtlamalarla ilgili konuyu kabine toplantımızda yeniden ele alacağız. Her ne kadar işi sıkı tutacağız deseler de maalesef sıkı tutulmuyor” demişti.