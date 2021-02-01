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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kafe ve restoranlardaki Covid-19 kısıtlamaları ele alınacak
Bugün topanacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında Covid-19 kısıtlamaları kapsamında hizmet sektöründe hangi adımlar atılabileceği masaya yatırılacak. Eğitimde ikinci dönemin nasıl başlatılacağı da toplantının gündeminde olacak. Türkiye ve dünyadan gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Ege Denizi’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.
Saat 08.03’te meydana gelen depremin derinliği ise 9 kilometre olarak ölçüldü.
Boğaziçi öğrencileri eylem çağrısı yaptı, Valilik 'eylem yasağını' hatırlattı: 'Kamu sağlığını tehlikeye atar'
İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde üniversite öğrencileri ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan toplanma çağrıları ile ilgili olarak 'eylem yasağını hatırlatan' bir açıklamada bulundu.Daha fazla bilgi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Covid önlemleri ele alınacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Kabine toplantısında vaka sayılarına göre kısıtlamalarda esneme yapılıp yapılmayacağı da ele alınacak. Kafe ve restoranların ne zaman ve nasıl açılacağının da toplantıda ele alınması bekleniyor.
15 Şubat’ta açılması planlanan okullarda eğitimin yüz yüze mi yoksa uzaktan mı devam edeceği de masada olacak.
Lokanta, restoran ve kafelerin vaka sayısına bağlı olarak kademeli, sınırlı kapasiteyle ve HES kodu sorgulamasıyla Mart ayında açılabileceği beklentisi dile getiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Restoran işletmecilerine ilişkin kısıtlamalarla ilgili konuyu kabine toplantımızda yeniden ele alacağız. Her ne kadar işi sıkı tutacağız deseler de maalesef sıkı tutulmuyor” demişti.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden tutuklamalara karşı protesto eylemi
Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler tarafından hazırlanan bir sergide üzerinde Kabe'nin de olduğu bir resmin yer almasının ardından 2 öğrenci tutuklanmıştı.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, bugün saat 17.00’de Güney Kampüs kapısının önünde, arkadaşlarının tutuklanmasına ve "tüm antidemokratik uygulamalara" karşı eylem yapacak.
Boğaziçi Dayanışması tarafından yapılan açıklamada, arkadaşlarının açıkça hedef gösterildiği belirtilerek şöyle denildi: “Tutuklanan arkadaşlarımız serbest bırakılsın, ev hapsi kaldırılsın. Polis kampüs ve çevresini terk etsin, kayyum rektörler istifa etsin.”
"Kabe figürlü görsele" gelen tepkiler LGBTİ topluluğunu nasıl hedefe dönüştürdü? - BBC News Türkçe