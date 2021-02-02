Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin ayrıntılarını açıklayacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "15 Şubat'ta köy okulların açılmasını kararlaştırdık. 8. ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel okulların eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak" açıklamasının ardından, Milli Eğitim Bakanlığı hazırlıklara başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin bugün basın açıklaması yapacak.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Selçuk'un 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın açıklamasını bugün saat 10.00'da yapacağı duyuruldu.

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