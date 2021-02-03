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Boğaziçi kampüsünde gözaltına alınan 51 öğrenci savcılığa ifade verecek

Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'nde rektörlük atamasını ve arkadaşlarının tutuklanmasını protesto ederken gözaltına alınan 51 öğrenci, savcılığa bugün ifade verecek. Türkiye ve dünyadan gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Kampüste gözaltına alınan Boğaziçi öğrencileri savcılığa ifade verecek

    1 Şubat günü Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'teki protestolarda polis müdahalesiyle gözaltına alınan 51 öğrencinin savcılık ifadeleri 3 Şubat Çarşamba günü alınacak.

    Avukat Feyzi Erçin, Twitter hesabından son gelişmeleri paylaştı.

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