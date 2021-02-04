Kadıköy'deki Boğaziçi eylemleriyle bağlantılı olarak 5 kişi daha gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi'nde 1 Şubat'ta yapılan ve polisin müdahale ettiği eylemlerin ardından, sabaha karşı yeni gözaltılar olduğu duyuruldu.

Öğrencilerin adli süreçlerini takip eden avukatlar, öğrencilerin evlerinin basılarak gözaltına alındığını, "2911 sayılı Kanuna muhalefet ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçlamalarından gözaltı ve arama yapılacağının" söylendiğini bildirdi.

En az beş kişinin daha gözaltına alındığı ifade edildi.

İstanbul Valiliği ise, “Kadıköy'de polis aracına zarar veren, güvenlik güçlerine görevlerini yapmalarını engellemek amacıyla saldırılarda bulunan ve çöp konteynerlerini devirip ateşe veren 5 şüphelinin yakalandığı" açıklamasını yaptı ve 3 kişinin de arandığını bildirdi.

1 Şubat günü gözaltına alınan ve haklarında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 30 öğrenci, sabaha karşı serbest bırakılmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi protestoları: Polisin girdiği kampüs ve çevresinde neler yaşandı? - BBC News Türkçe