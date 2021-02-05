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Milli Eğitim Bakanlığı: İlk ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin usul ve esasları belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı, kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişe ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise onar dakika olacak. Yüz yüze eğitime gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak" ifadeleri yer aldı.

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Canlı anlatım

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  1. Kadıköy'deki Boğaziçi eyleminde gözaltına alınan 2 kişi hakkında tutuklama kararı

    Boğaziçi eylemi
    Copyright: Getty Images

    Kadıköy’de gözaltına alındıktan sonra toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etme gerekçesiyle tutuklama talebiyle Kartal Adliyesi'ne sevkedilen 10 kişi hakkında karar açıklandı.

    5 kişinin yurtdışı yasağıyla serbest bırakılmasına, 3 kişinin ev hapsine karar verildi.

    Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta'nın ise tutuklanmasına karar verildi.

    Boğaziçi protestoları: Kadıköy'de neler yaşandı, öğrenciler ne diyor? - BBC News Türkçe

  2. MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması

    Eğitim
    Copyright: Getty Images

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişe ilişkin açıklama yaptı.

    Açıklamada, "Tüm ilk ve ortaokullar, bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında yüz yüze eğitim 15 Şubat itibarıyla başlatılacak. İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, Bilim ve Sanat Merkezleri de 1 Mart itibarıyla ortaokul 8. sınıflarla birlikte yüz yüze eğitime geçecek" denildi.

    MEB açıklaması şöyle:

    • 15 Şubat itibarıyla, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.
    • 1 Mart’tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.
    • Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.
    • Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmaya başlanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek.
    • Öğrenciler müfredatın tamamından sorumlu olacak. Yüz yüze eğitim saatleri dışındaki diğer saatlerde uzaktan eğitim yoluyla dersler işlenmeye devam edilecek. Bu durumdaki öğrenciler, EBA TV, EBA canlı ders ve harici canlı ders canlı ders uygulamaları gibi yollarla uzaktan eğitim almayı sürdürecek.
    • Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler, okul müdürlüklerine yazılı başvuru yapabilecek. Yüz yüze eğitime gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak.
    • İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise onar dakika olacak.
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