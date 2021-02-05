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Milli Eğitim Bakanlığı: İlk ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin usul ve esasları belirlendi
Milli Eğitim Bakanlığı, kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişe ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise onar dakika olacak. Yüz yüze eğitime gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak" ifadeleri yer aldı.
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Kadıköy'deki Boğaziçi eyleminde gözaltına alınan 2 kişi hakkında tutuklama kararı
Kadıköy’de gözaltına alındıktan sonra toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etme gerekçesiyle tutuklama talebiyle Kartal Adliyesi'ne sevkedilen 10 kişi hakkında karar açıklandı.
5 kişinin yurtdışı yasağıyla serbest bırakılmasına, 3 kişinin ev hapsine karar verildi.
Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta'nın ise tutuklanmasına karar verildi.
Boğaziçi protestoları: Kadıköy'de neler yaşandı, öğrenciler ne diyor? - BBC News Türkçe
MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişe ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Tüm ilk ve ortaokullar, bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında yüz yüze eğitim 15 Şubat itibarıyla başlatılacak. İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, Bilim ve Sanat Merkezleri de 1 Mart itibarıyla ortaokul 8. sınıflarla birlikte yüz yüze eğitime geçecek" denildi.
MEB açıklaması şöyle: