Milli Eğitim Bakanlığı: İlk ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin usul ve esasları belirlendi

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişe ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Tüm ilk ve ortaokullar, bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında yüz yüze eğitim 15 Şubat itibarıyla başlatılacak. İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, Bilim ve Sanat Merkezleri de 1 Mart itibarıyla ortaokul 8. sınıflarla birlikte yüz yüze eğitime geçecek" denildi.

MEB açıklaması şöyle: