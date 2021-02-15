Gara operasyonu - ABD: Eğer sivil ölümlerin, PKK tarafından gerçekleştirildiği doğrulanırsa, en şiddetli şekilde kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Gara’da 13 Türk vatandaşının öldüğü operasyonla ilgili olarak HDP’yi hedef aldı.

Altun “HDP demek PKK demektir” diyerek bir de video paylaştı.

HDP tarafından ise suçlamalara yanıt, yine bir video ile yapıldı.

İdris Baluken’in Meclis’te yaptığı bir konuşma hatırlatıldı ve “Yaşanan ölümlerin sorumlusu, partimizin 5 yıldır kesintisiz bir şekilde yaptığı bu çağrılara sessiz kalanlardır” denildi.

Baluken o konuşmasında PKK’nın kaçırdığı kişiler için hükümetin “kılını kıpırdatmadığını” savunmuştu. Baluken sözlerinin devamında “Onlar ölecek, onların cenazesi üzerinden gelip, burada hamaset siyaseti yapıp, toplumu kutuplaştırmaya çalışıyorsunuz” demişti.