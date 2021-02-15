Gara operasyonu - ABD: Eğer sivil ölümlerin, PKK tarafından gerçekleştirildiği doğrulanırsa, en şiddetli şekilde kınıyoruz

ABD: Eğer PKK tarafından gerçekleştirildiği doğrulanırsa, en şiddetli şekilde kınıyoruz
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde yürütülen askeri operasyonda 13 Türk vatandaşının ölümü ile ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir açıklama yapıldı.
Sözcü Ned Price’ın Twitter hesabından yayımladığı açıklamada şu ifadeler yer alıyor:
“Amerika Birleşik Devletleri, Irak’taki Kürdistan bölgesinde Türk vatandaşlarının ölümü nedeniyle çok üzülmüştür. NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine de taziyelerimizi iletiyoruz. Eğer, Türk sivillerin ölümünün, terörist bir organizasyon olan PKK tarafından gerçekleştirildiği yönündeki haberler doğrulanırsa, bunu olabilecek en şiddetli şekilde kınıyoruz.”
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: HDP demek PKK demektir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Gara’da 13 Türk vatandaşının öldüğü operasyonla ilgili olarak HDP’yi hedef aldı.
Altun “HDP demek PKK demektir” diyerek bir de video paylaştı.
HDP tarafından ise suçlamalara yanıt, yine bir video ile yapıldı.
İdris Baluken’in Meclis’te yaptığı bir konuşma hatırlatıldı ve “Yaşanan ölümlerin sorumlusu, partimizin 5 yıldır kesintisiz bir şekilde yaptığı bu çağrılara sessiz kalanlardır” denildi.
Baluken o konuşmasında PKK’nın kaçırdığı kişiler için hükümetin “kılını kıpırdatmadığını” savunmuştu. Baluken sözlerinin devamında “Onlar ölecek, onların cenazesi üzerinden gelip, burada hamaset siyaseti yapıp, toplumu kutuplaştırmaya çalışıyorsunuz” demişti.
İstanbul'da kar yağışı nedeniyle iki gün yüz yüze eğitime ara verildi
İstanbul’da kar yağışı etkisini hissettiriyor. Gece boyunca devam eden yağış, şehri beyaz örtüyle kapladı. Valilik yüz yüze eğitime iki gün ara verildiğini duyurdu.
Meteoroloji kentte çarşamba gününe dek kar yağışının sürecini tahmin ediyor.
İstanbul’un yanı sıra kar yağışı nedeniyle Kocaeli, Tekirdağ, Bolu, Düzce, Yalova ile Bursa'da 2 gün, Edirne, Kastamonu, Kütahya, Sinop, Karabük, Bartın, Uşak ve Balıkesir'de yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi
Canlı anlatım
time_stated_uk
ABD: Eğer PKK tarafından gerçekleştirildiği doğrulanırsa, en şiddetli şekilde kınıyoruz
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde yürütülen askeri operasyonda 13 Türk vatandaşının ölümü ile ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir açıklama yapıldı.
Sözcü Ned Price’ın Twitter hesabından yayımladığı açıklamada şu ifadeler yer alıyor:
“Amerika Birleşik Devletleri, Irak’taki Kürdistan bölgesinde Türk vatandaşlarının ölümü nedeniyle çok üzülmüştür. NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine de taziyelerimizi iletiyoruz. Eğer, Türk sivillerin ölümünün, terörist bir organizasyon olan PKK tarafından gerçekleştirildiği yönündeki haberler doğrulanırsa, bunu olabilecek en şiddetli şekilde kınıyoruz.”
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: HDP demek PKK demektir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Gara’da 13 Türk vatandaşının öldüğü operasyonla ilgili olarak HDP’yi hedef aldı.
Altun “HDP demek PKK demektir” diyerek bir de video paylaştı.
HDP tarafından ise suçlamalara yanıt, yine bir video ile yapıldı.
İdris Baluken’in Meclis’te yaptığı bir konuşma hatırlatıldı ve “Yaşanan ölümlerin sorumlusu, partimizin 5 yıldır kesintisiz bir şekilde yaptığı bu çağrılara sessiz kalanlardır” denildi.
Baluken o konuşmasında PKK’nın kaçırdığı kişiler için hükümetin “kılını kıpırdatmadığını” savunmuştu. Baluken sözlerinin devamında “Onlar ölecek, onların cenazesi üzerinden gelip, burada hamaset siyaseti yapıp, toplumu kutuplaştırmaya çalışıyorsunuz” demişti.
İstanbul'da kar yağışı nedeniyle iki gün yüz yüze eğitime ara verildi
İstanbul’da kar yağışı etkisini hissettiriyor. Gece boyunca devam eden yağış, şehri beyaz örtüyle kapladı. Valilik yüz yüze eğitime iki gün ara verildiğini duyurdu.
Meteoroloji kentte çarşamba gününe dek kar yağışının sürecini tahmin ediyor.
İstanbul’un yanı sıra kar yağışı nedeniyle Kocaeli, Tekirdağ, Bolu, Düzce, Yalova ile Bursa'da 2 gün, Edirne, Kastamonu, Kütahya, Sinop, Karabük, Bartın, Uşak ve Balıkesir'de yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi