Mardin'de 18 mahallede sokağa çıkma yasağı

dha Copyright: dha Jandarma Genel Komutanlığı Pazar günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada Mardin'de yürütülen operasyonlar kapsamında 12 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu Image caption: Jandarma Genel Komutanlığı Pazar günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada Mardin'de yürütülen operasyonlar kapsamında 12 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu

Mardin Valiliği Derik, Mazıdağı ve Kızıltepe ilçelerindeki 18 kırsal mahalle ve bağlı mezralarında PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Bu sabah 06:00’da başlayan yasağın bitiş tarihi henüz belli değil.

Valilik bölgede üst düzey PKK yöneticilerinin olduğuna dair bir bilgiye ulaşıldığını, söz konusu kişilerin yakalanması ve bölgede PKK tarafından kullanılan sığınak, barınak ve depoların imha edilmesi için operasyon başlatıldığını; sokağa çıkma yasağının da operasyonlar bitince kaldırılacağını açıkladı.

Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı yerler şöyle: