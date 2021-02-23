İstanbul merkezli dört ilde uyuşturucu operasyonu: 65 kişi hakkında yakalama kararı

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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi bu sabah uyuşturucu satıcılarına karşı gerçekleştirdiği operasyonla 34 kişi gözaltına aldı.

DHA, 65 şüpheli hakkında yakalama kararı olduğunu aktarıyor.

İstanbul’un Beykoz ve Eyüpsultan ilçeleri ile Kocaeli, Balıkesir ve Bursa’daki sokak satıcılarına yönelik operasyonda uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

Özel harekat polisleri, narkotik köpekleri ve dronelarla düzenlenen operasyonda kolluk kuvvetleri haklarında yakalama kararı bulunan diğer 31 kişiyi aramaya devam ediyor.