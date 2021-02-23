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İstanbul merkezli dört ilde uyuşturucu operasyonu: 65 kişi hakkında yakalama kararı
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi bu sabah uyuşturucu satıcılarına karşı gerçekleştirdiği operasyonla 34 kişi gözaltına aldı, 31 kişi ise aranıyor.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi bu sabah uyuşturucu satıcılarına karşı gerçekleştirdiği operasyonla 34 kişi gözaltına aldı, 31 kişi ise aranıyor.
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Gülen yapılanması operasyonu: 13 muvazzaf astsubay ve uzman çavuş hakkında gözaltı kararı
Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki Gülen yapılanmasına yönelik düzenlenen bir operasyonda 13 muvazzaf astsubay ve uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada askerler Bylock kullanmak ve ankesörlü telefonlar üzerinden örgütle haberleşmekle suçlanıyor.
DHA, Adana merkezli 11 ilde bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlıların sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Adana’ya götürüleceğini aktarıyor.
İstanbul merkezli dört ilde uyuşturucu operasyonu: 65 kişi hakkında yakalama kararı
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi bu sabah uyuşturucu satıcılarına karşı gerçekleştirdiği operasyonla 34 kişi gözaltına aldı.
DHA, 65 şüpheli hakkında yakalama kararı olduğunu aktarıyor.
İstanbul’un Beykoz ve Eyüpsultan ilçeleri ile Kocaeli, Balıkesir ve Bursa’daki sokak satıcılarına yönelik operasyonda uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.
Özel harekat polisleri, narkotik köpekleri ve dronelarla düzenlenen operasyonda kolluk kuvvetleri haklarında yakalama kararı bulunan diğer 31 kişiyi aramaya devam ediyor.