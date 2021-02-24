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Türkiye’nin ABD, İrlanda ve Sırbistan büyükelçileri değişti
Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ABD, İrlanda ve Sırbistan'daki büyükelçiler merkeze çekildi. Merkeze çekilen ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç 2014'te göreve başlamıştı. Kılıç ondan önce de iki yıl boyunca Japonya Büyükelçiliği görevinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kılıç'ın yerine Japonya Büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi.
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Türkiye’nin ABD, İrlanda ve Sırbistan büyükelçileri değişti
Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ABD, İrlanda ve Sırbistan’daki büyükelçiler merkeze çekildi.
Merkeze çekilen ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç 2014’te göreve başlamıştı. Kılıç ondan önce de iki yıl boyunca Japonya Büyükelçiliği görevinde bulunmuştu.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kılıç’ın yerine Japonya Büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi.
Mercan’ın yerini ise Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Korkut Güngen aldı.
İrlanda Büyükelçisi Levent Murat Burhan’ın yerine Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Hakan Olcay atandı.
Sırbistan Büyükelçisi Tanju Bilgiç’in yerine de Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Hami Aksoy getirildi.