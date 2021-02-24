Canlı Canlı Türkiye’nin ABD, İrlanda ve Sırbistan büyükelçileri değişti

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ABD, İrlanda ve Sırbistan'daki büyükelçiler merkeze çekildi. Merkeze çekilen ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç 2014'te göreve başlamıştı. Kılıç ondan önce de iki yıl boyunca Japonya Büyükelçiliği görevinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kılıç'ın yerine Japonya Büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi.