BM'den Nisan sonunda Kıbrıs için gayrı resmi toplantı açıklaması

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Rusya Gelişmiş Teknolojili Endüstriyel Ürünlerin Geliştirilmesi, Üretimi ve İhracatı için Devlet Kurumu (Rostec) CEO’su Sergey Çemezov, bu sistemin NATO’nun güvenliğine zarar vermeyeceğin söyledi.

RT kanalına konuşan Çemezov “Bu bir savunma silahı, saldırı amacıyla kullanılamaz. NATO’nun savunmasına nasıl zarar verebilir anlamıyorum. Aksine, Türkiye bununla NATO’nun güvenliğini temin ediyor” dedi.

TASS ajansının aktardığına göre Türkiye ile yapılan anlaşma sonucu S-400’lerin kısmen yerelleştirilebileceğini belirten Çemezov, Rusya’ya karşı kullanılabilecek bir teknolojinin tamamen transfer edilmesinin ise mümkün olmayacağını söyledi ve ekledi:

“İsteseydik bile, Türkiye’nin böylesi bir gelişkin ekipmanın üretimini örgütleyebilmesi pek mümkün değil.”

Türkiye’deki S-400 sistemi bir süredir Türkiye – ABD ilişkilerinin gündeminde.

ABD bu sistem nedeniyle Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programından çıkarırken, Türkiye Yunanistan’ın S-300’leri Girit adasına yerleştirmesine benzer bir model önerisinde bulundu.

Fakat son olarak ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby 23 Şubat’ta yaptığı açıklamada “Tekrar etmek gerekirse, Türkiye’yi S-400 sisteminin teslimat sürecini devam ettirmemeye ve bu sistemi elinde tutmamaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.

Kirby, “Türkiye’nin son 10 yılda ABD’den Patriot savunma sistemi satın almak için çok sayıda fırsatı vardı ama bunun yerine Rusya’ya gelir, erişim ve nüfuz sağlayan S-400’ü seçtiler” dedi.