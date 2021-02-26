Canlı Canlı Türk Lirası güne değer kaybıyla başladı

16 Şubat'tan bu yana değer kaybeden Türk Lirası, bugüne de kayıpla başladı. TL dolar karşısında yüzde 1,3 değer kaybetti ve dolar/TL kuru Şubat'ın en yüksek seviyesi olan 7,43'e yükseldi. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.