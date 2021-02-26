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Türk Lirası güne değer kaybıyla başladı
16 Şubat'tan bu yana değer kaybeden Türk Lirası, bugüne de kayıpla başladı. TL dolar karşısında yüzde 1,3 değer kaybetti ve dolar/TL kuru Şubat'ın en yüksek seviyesi olan 7,43'e yükseldi. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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İstanbul merkezli 36 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı operasyonu: 120 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı, İstanbul merkezli 36 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık operasyonu yapıldığını açıkladı.
DHA’nın aktardığı habere göre 157 akaryakıt istasyonunda 196 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerinden silindiği iddia ediliyor.
Silinen yakıtların piyasa değerinin 1,2 milyar TL civarında olduğu belirtiliyor.
Türk Lirası güne değer kaybıyla başladı
16 Şubat’tan bu yana değer kaybeden Türk Lirası, bugüne de kayıpla başladı.
TL dolar karşısında yüzde 1,3 değer kaybetti ve dolar/TL kuru Şubat’ın en yüksek seviyesi olan 7,43’e yükseldi.
Böylece TL'nin değeri, yılbaşındaki seviyelerine gerilemiş oldu.
Euro/TL kuru da yüzde 1,1 artışla 9 seviyesini aştı.
Sterlin/TL kuru ise 10,3 civarında seyrediyor.