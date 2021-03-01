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Akşener: TBMM'den Uygur Türklerinin uğradığı mezalim için 'soykırım' talebinde bulunacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Grup Başkanvekili arkadaşlarımdan talebimdir, Meclis Başkanı'ndan randevu alacaksınız, TBMM'den Uygur Türkleri'nin uğradığı mezalimin soykırım olarak tanınması gerektiğine dair talepte bulunacaksınız" diye konuştu. Gün boyu gelişmeler canlı sayfamızda.

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  2. Akşener: TBMM'den Uygur Türklerinin uğradığı mezalim için 'soykırım' talebinde bulunacağız

    Akşener
    Copyright: DHA

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Çin'in Uygur Türkleri'ne uyguladığı mezalimin TBMM'de soykırım olarak tanınması için talepte bulunacaklarını" söyledi.

    Partisinin Kızılcahamam ilçesinde düzenlediği 'Siyasal İletişim Konferansı'na katılan Akşener şöyle konuştu:

    Quote Message: Hollanda ve Kanada parlamentoları, Uygur Türklerine Çin tarafından yapılan mezalimi soykırım olarak tanımıştır. Grup Başkanvekili arkadaşlarımdan talebimdir, Meclis Başkanından randevu alacaksınız, TBMM'den Uygur Türkleri'nin uğradığı mezalimin soykırım olarak tanınması gerektiğine dair talepte bulunacaksınız. Uygur Türklerini ağaların nasıl gördüğünü hep birlikte göreceğiz. Ondan sonra da Anadolu'yu köy köy gezmeyen namerttir. Bu arkadaşlar soykırım olarak tanıyabiliyorlar mı? Göreceğim.
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