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Akşener: TBMM'den Uygur Türklerinin uğradığı mezalim için 'soykırım' talebinde bulunacağız
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Grup Başkanvekili arkadaşlarımdan talebimdir, Meclis Başkanı'ndan randevu alacaksınız, TBMM'den Uygur Türkleri'nin uğradığı mezalimin soykırım olarak tanınması gerektiğine dair talepte bulunacaksınız" diye konuştu. Gün boyu gelişmeler canlı sayfamızda.
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CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar partisinden istifa etti
Ayşe Sayın
BBC Türkçe, Ankara
CHP Milletvekili Sancar'ın, Genel Merkez'e sunduğu istifa dilekçesinde ayrılık kararının "herhangi bir siyasi partiyle veya oluşumla ilgisi olmadığını" belirttiği öğrenildi.Daha fazla bilgi
Akşener: TBMM'den Uygur Türklerinin uğradığı mezalim için 'soykırım' talebinde bulunacağız
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Çin'in Uygur Türkleri'ne uyguladığı mezalimin TBMM'de soykırım olarak tanınması için talepte bulunacaklarını" söyledi.
Partisinin Kızılcahamam ilçesinde düzenlediği 'Siyasal İletişim Konferansı'na katılan Akşener şöyle konuştu: