Akşener: TBMM'den Uygur Türklerinin uğradığı mezalim için 'soykırım' talebinde bulunacağız

Quote Message: Hollanda ve Kanada parlamentoları, Uygur Türklerine Çin tarafından yapılan mezalimi soykırım olarak tanımıştır. Grup Başkanvekili arkadaşlarımdan talebimdir, Meclis Başkanından randevu alacaksınız, TBMM'den Uygur Türkleri'nin uğradığı mezalimin soykırım olarak tanınması gerektiğine dair talepte bulunacaksınız. Uygur Türklerini ağaların nasıl gördüğünü hep birlikte göreceğiz. Ondan sonra da Anadolu'yu köy köy gezmeyen namerttir. Bu arkadaşlar soykırım olarak tanıyabiliyorlar mı? Göreceğim.

Hollanda ve Kanada parlamentoları, Uygur Türklerine Çin tarafından yapılan mezalimi soykırım olarak tanımıştır. Grup Başkanvekili arkadaşlarımdan talebimdir, Meclis Başkanından randevu alacaksınız, TBMM'den Uygur Türkleri'nin uğradığı mezalimin soykırım olarak tanınması gerektiğine dair talepte bulunacaksınız. Uygur Türklerini ağaların nasıl gördüğünü hep birlikte göreceğiz. Ondan sonra da Anadolu'yu köy köy gezmeyen namerttir. Bu arkadaşlar soykırım olarak tanıyabiliyorlar mı? Göreceğim.