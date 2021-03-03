İçişleri Bakanlığı, iş yerlerinin çalışma saatlerini açıkladı

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İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge ile "kademeli normalleşme" kapsamında açılacak iş yerlerinin çalışma saatlerini açıkladı.

Genelgeye göre;

Düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb. işyerleri 07.00- 20.00 saatleri arasında; kafe, restoran, lokanta ve benzeri işyerleri ise 07.00-19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle açık olacak.

Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde ise restoran ve kafeterya gibi mekanların açılmasına izin verilmeyeceği açıklanmıştı.