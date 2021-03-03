İstanbul
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İçişleri Bakanlığı, iş yerlerinin çalışma saatlerini açıkladı

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge ile "kademeli normalleşme" kapsamında açılacak iş yerlerinin çalışma saatlerini açıkladı. Gelişmeler gün boyu canlı sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Saadet Partisi YİK Üyesi Recai Kutan'ı ziyaret etti

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Recai Kutan’ı ziyaret etti

    Davutoğlu, ziyarete ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Siyasetimizin nezaket sembolü Sayın Kutan'la tecrübelerinden istifade ettiğimiz güzel bir sohbet gerçekleştirdik" dedi.

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  2. İçişleri Bakanlığı, iş yerlerinin çalışma saatlerini açıkladı

    İstanbul
    Copyright: Getty Images

    İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge ile "kademeli normalleşme" kapsamında açılacak iş yerlerinin çalışma saatlerini açıkladı.

    Genelgeye göre;

    Düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb. işyerleri 07.00- 20.00 saatleri arasında; kafe, restoran, lokanta ve benzeri işyerleri ise 07.00-19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle açık olacak.

    Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde ise restoran ve kafeterya gibi mekanların açılmasına izin verilmeyeceği açıklanmıştı.

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