Canlı
İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 önlemlerinde ‘Dinamik Denetim Modeli’ bugün başlıyor
İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mart'ta açıkladığı kademeli normalleşme planı kapsamında, 'Dinamik Denetim Modeli'ni bugün itibariyle başlattığını duyurdu. Bakanlık denetleme sürecine dair planın detaylarını da paylaştı. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeler gün boyu canlı sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 önlemlerinde ‘Dinamik Denetim Modeli’ bugün başlıyor
İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mart'ta açıkladığı kademeli normalleşme planı kapsamında, ‘Dinamik Denetim Modeli’ni bugün itibariyle başlattığını duyurdu.
Bakanlık denetleme sürecine dair planın detaylarını da paylaştı.
Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında;