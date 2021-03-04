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İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 önlemlerinde ‘Dinamik Denetim Modeli’ bugün başlıyor

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mart'ta açıkladığı kademeli normalleşme planı kapsamında, 'Dinamik Denetim Modeli'ni bugün itibariyle başlattığını duyurdu. Bakanlık denetleme sürecine dair planın detaylarını da paylaştı. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeler gün boyu canlı sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 önlemlerinde ‘Dinamik Denetim Modeli’ bugün başlıyor

    kadıköy
    Copyright: Getty Images

    İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mart'ta açıkladığı kademeli normalleşme planı kapsamında, ‘Dinamik Denetim Modeli’ni bugün itibariyle başlattığını duyurdu.

    Bakanlık denetleme sürecine dair planın detaylarını da paylaştı.

    Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında;

    • Kolluk kuvvetleri tarafından yürütülecek denetim faaliyetlerine; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek odalarının desteği sağlanacak.
    • Vali ve kaymakamlarca, her bir il/ilçe müdürünün (milli eğitim müdürü, tarım ve orman müdürü, gençlik ve spor müdürü, defterdar/mal müdürü vb.) başkanlığında kolluk ve diğer kamu personelinden oluşan genel denetim ekipleri oluşturulacak.
    • Belediye ve il özel idareleri tarafından oluşturulacak ekiplerle il ve ilçe denetim ekipleri oluşturulacak.
    • Meslek odaları tarafından da üye iş yerlerine haftalık denetimler yapılacak.
    • Yüzde 50 kapasiteyle çalışmasına izin verilecek esnaf haftada en az bir kere denetlenecek.
    • Canlı müzik kısıtlamasına devam edilecek.
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