Canlı Canlı İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 önlemlerinde ‘Dinamik Denetim Modeli’ bugün başlıyor

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mart'ta açıkladığı kademeli normalleşme planı kapsamında, 'Dinamik Denetim Modeli'ni bugün itibariyle başlattığını duyurdu. Bakanlık denetleme sürecine dair planın detaylarını da paylaştı. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeler gün boyu canlı sayfamızda.