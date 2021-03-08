8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde birçok şehirde yürüyüş düzenlenecek

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadına karşı şiddete karşı kadınlar çeşitli şehirlerde yürüyüşler düzenleyecek.

İstanbul’da 18.30’da Taksim Sıraselviler’de toplanacak olan kadınlar, tünele doğru yürümeyi planlıyor. İzmir’de aynı saatte Alsancak’ta, Ankara’da Feminist gece yürüyüşü ise 18.00’de Sakarya Caddesi’nde, Diyarbakır’da 13.00’te İstasyon Meydanı’nda miting yapılacak.

İstanbul Valiliği ise saat 14.00’ten itibaren eylemin yapılacağı yerde bazı yolların kapatılacağını açıkladı. Buna göre;

Sıraselviler Caddesi Meşelik Sokak’tan Taksim Meydan istikametine; Taksim Meydan (büfeler önü) – İstiklal Caddesi’ne bağlanan yol; Refik Saydam Caddesi’nden Asmalı Mescit Caddesi’ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak – İlk Belediye Caddesi kesişimi; Balo Sokak - Turnacıbaşı Caddesi kesişimi; Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi; Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak’tan İstiklal Caddesi’ne gidiş istikameti ve Taksim Tünel girişi İstiklal’e giriş trafiğe kapatılacak; Yeni Çarşı Caddesi -İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal’e akım verilmeyecek.

Eylemi organize edenler, koronavirüs salgını sebebiyle sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve maskele takılması çağrısı yaptı.

Eyleme yine salgın nedeniyle katılmayacak olanlar için ise “online yürüyüş” etkinliği düzenleniyor. Buna göre Twitter üzerinden #8MarttaTaksimdeyiz etiketiyle yapılan paylaşımlara göre feministgeceyuruyusundeyiz.com’da online bir harita yayımlanacak.