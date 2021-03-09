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Varlık Fonu Genel Müdürlüğü'ne Selim Arda Ermut atandı

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'nin genel müdürü değişti. Karar, bugünkü Resmî Gazete'de yayımlandı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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  1. Varlık Fonu Genel Müdürlüğü'ne Selim Arda Ermut atandı

    Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer Dönmez görevden alındı, yerine Selim Arda Ermut atandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama kararı Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı.

    Varlık Fonu
    Copyright: BBC
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