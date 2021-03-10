Ocak ayında işsizlik oranı %12,2 oldu.

İşsizlik oranı 0,4 puan azalmış oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Ocak 2021'de bir önceki aya göre bin kişi azalarak 3 milyon 861 bin kişi oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %43,8 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 822 bin kişi artarak 27 milyon 706 bin kişi, istihdam oranı ise 1,2 puanlık artış ile %43,8 oldu.

İşgücü bir önceki aya göre 821 bin kişi artarak 31 milyon 567 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1,2 puanlık artış ile %49,9 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta işsizlik oranı %24,7

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalışla %24,7, istihdam oranı 0,5 puan artarak %30,1 oldu.

Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,2 puan artarak %39,9 seviyesinde gerçekleşti.

İlk revize veriler

Türkiye İstatistik Kurumu ilk revize işsizlik verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik verilerinde revizyon kararı almıştı.

TÜİK daha önce AB ülkelerinin tanım ve standartlarına uyum kapsamında işgücü istatistiklerinde revizyon gerçekleştireceğini, yeni veri setinin üçer aylık hareketli ortalamalar yerine aylık tahminlere ilişkin sonuçlar içereceğini açıklamıştı.

Bu yeni sistemin Nisan ayında başlaması planlanıyordu, ancak çalışmaların önceden tamamlanması nedeniyle öne alındı.