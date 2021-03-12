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İbrahim Kalın: Türkiye olarak S-400'lerden geri adımız söz konusu değil
Haber Global televizyonunda dün akşam katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemleri konusunda geri adım atmayacağını ve sokağa çıkma sınırlandırmalarının yeniden sıkılaştırılması ihtimalinin her zaman var olduğunu belirtti. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda…
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İzmir’de trans kadın Miraş Güneş evinde öldürülmüş olarak bulundu
İzmir’in Bornova ilçesinde, bir süredir kendisine ulaşılamadığı için yakınlarının polise kayıp başvurusunda bulunduğu Miraş Güneş adlı trans kadın, kendisine ait boş dairede ölü bulundu.
DHA, kimlikteki ismi Kadir Yüksel olan kadının başına vurulan sert bir cisimle öldürülmüş olabileceğini ve bir çekyatın içinde battaniyeye sarılı şekilde bulunduğunu yazdı.
Soruşturma başlatan polis, çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.
Habere göre, kötü bir kokunun yayıldığını bildiren apartman sakinleri, yakınlarına haber verdi.
Kiralık daireye giren yakınları, Miraş Güneş'in cesediyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yakınlarının kendisine ulaşamaması üzerine 1 Mart tarihinde polis merkezine kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
Güneş'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İbrahim Kalın: Türkiye olarak S-400'lerden geri adımız söz konusu değil
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemleri konusunda geri adım atmayacağını söyledi.
Haber Global televizyonunda dün akşam katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Kalın, koronavirüsle mücadelede tedbirlerine uyulması gerektiğini vurgulayarak, sokağa çıkma sınırlandırmalarının yeniden sıkılaştırılması ihtimalinin her zaman var olduğunu belirtti.
Kalın, ABD-Türkiye ilişkileri hakkında da konuştu.