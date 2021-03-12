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İbrahim Kalın: Türkiye olarak S-400'lerden geri adımız söz konusu değil

Haber Global televizyonunda dün akşam katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemleri konusunda geri adım atmayacağını ve sokağa çıkma sınırlandırmalarının yeniden sıkılaştırılması ihtimalinin her zaman var olduğunu belirtti. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda…

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Canlı anlatım

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  1. İzmir’de trans kadın Miraş Güneş evinde öldürülmüş olarak bulundu

    İzmir’in Bornova ilçesinde, bir süredir kendisine ulaşılamadığı için yakınlarının polise kayıp başvurusunda bulunduğu Miraş Güneş adlı trans kadın, kendisine ait boş dairede ölü bulundu.

    DHA, kimlikteki ismi Kadir Yüksel olan kadının başına vurulan sert bir cisimle öldürülmüş olabileceğini ve bir çekyatın içinde battaniyeye sarılı şekilde bulunduğunu yazdı.

    Soruşturma başlatan polis, çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

    Habere göre, kötü bir kokunun yayıldığını bildiren apartman sakinleri, yakınlarına haber verdi.

    Kiralık daireye giren yakınları, Miraş Güneş'in cesediyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yakınlarının kendisine ulaşamaması üzerine 1 Mart tarihinde polis merkezine kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

    Güneş'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    cinayet
    Copyright: DHA

  2. İbrahim Kalın: Türkiye olarak S-400'lerden geri adımız söz konusu değil

    İbrahim Kalın
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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemleri konusunda geri adım atmayacağını söyledi.

    Haber Global televizyonunda dün akşam katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Kalın, koronavirüsle mücadelede tedbirlerine uyulması gerektiğini vurgulayarak, sokağa çıkma sınırlandırmalarının yeniden sıkılaştırılması ihtimalinin her zaman var olduğunu belirtti.

    Kalın, ABD-Türkiye ilişkileri hakkında da konuştu.

    Quote Message: Türkiye olarak S-400'den geri adım atmamız söz konusu değil. Türkiye’nin başka bir egemen ülke ile yaptığı bir anlaşmadır. Ama şunu anlamalarını istiyoruz, S-400 kararı bir gecede verilmedi, Türkiye bu noktaya bir gecede gelmedi. Türkiye NATO üyesi bir ülke olarak, transatlantik ittifakının bir parçası olarak, neden hava savunma sistemini Rusya’dan almak zorunda kaldı, bu soruyu Batı ittifakının önde gelen aktörleri cevaplamalı. (…) Burada Türkiye durup dururken ‘Ben patriot almak istemiyorum, ben S-400 alacağım’ demedi.”
    Quote Message: Kontrollü normalleşme dediğimiz süreç tedbirleri önemsememeye dönüşürse vaka sayıları artar, ölüm sayıları artar ve yeniden kapanmak zorunda kalırız. Biz bunu istemiyoruz. Bu ihtimal hep var. Bu kararı almak da çok kolay değildi. Biz farkındayız esnaf ve vatandaşlar daraldı. Tedbirlerimizi alıyoruz, aşı oluyoruz bir yandan da sosyal ve ekonomik hayat devam ediyor. Bu dengeyi korumak zorundayız. Bu dengeyi ihmal edersek vaka sayılar 40 binlere 50 binlere geldiğinde vatandaş bize gelecek 'Aman kapatın, hasta olmak istemiyoruz' diyecek. Devletin aldığı tedbirlere uyulursa anlamlı oluyor. Aşı işini en iyi götüren ülkelerden biriyiz. 10 milyondan fazla insanı aşıladık. Bu devam edecek. Ama bu sorunu çözmeye yetmiyor. 50 milyon insanı aşılamamız lazım en azından. Daha 5'te 1'ini yaptık.”
    Quote Message: (‘Biden neden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aramıyor' tartışmaları) Biz böyle hala niye aramadı diye kaygı ve endişe içinde değiliz. (Yazılanları) görüyorum ama anlamakta zorlanıyorum. Biraz ağır olacak ama bu durum eski dönemlerin aşağılık komplekslerini çağrıştırıyor bana. Benim Sayın (ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake) Sullivan ile ilk temasımız oldu. Mevlüt Bey (Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu) ABD Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken ile görüştü. Arada bizim mevkidaşlarımızla temaslarımız devam ediyor.”
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