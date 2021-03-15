Muğla'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesine göre, Menteşe'de saat 04.55'te deprem kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesine göre, Menteşe'de saat 04.55'te deprem kaydedildi.
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Muğla'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, "Menteşe ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasını yaptı.