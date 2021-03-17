Bursa Deniz Otobüsleri'nde kötü hava nedeniyle sefer iptalleri
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Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) gün içerisindeki bazı seferlerinin, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu.BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, iptal edilen seferler şöyle sıralandı:
10.00'daki Armutlu
(İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.30'daki İstanbul
(Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
14.00'daki Bursa
(Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
15.30'daki İstanbul
(Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
15.30'daki İstanbul
(Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
16.55'deki Armutlu
(İhlas) - Bursa (Mudanya)
17.45'deki Bursa
(Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 17.45'deki İstanbul
(Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
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Bursa Deniz Otobüsleri'nde kötü hava nedeniyle sefer iptalleri
Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) gün içerisindeki bazı seferlerinin, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu.BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, iptal edilen seferler şöyle sıralandı: