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Bursa Deniz Otobüsleri'nde kötü hava nedeniyle sefer iptalleri

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Canlı anlatım

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  1. Bursa Deniz Otobüsleri'nde kötü hava nedeniyle sefer iptalleri

    Budo
    Copyright: DHA

    Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) gün içerisindeki bazı seferlerinin, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu.BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, iptal edilen seferler şöyle sıralandı:

    • 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
    • 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
    • 14.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
    • 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
    • 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
    • 16.55'deki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
    • 17.45'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 17.45'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
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