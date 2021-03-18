ABD: HDP'yi kapatma çabası Türkiye'de demokrasinin altını daha da oyar

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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "HDP'yi kapatma girişimlerinin, ülkenin demokrasisinin altını oyacağı" uyarısında bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price "Halkların Demokrasi Partisi'nin kapatılması çabalarının başlatılmasını gözlemliyoruz. Bu Türk seçmenlerin iradesini haksız yere bozan, Türkiye'deki demokrasinin daha da altını oyan ve milyonlarca Türk vatandaşının seçtikleri temscilerden mahrum kalmasına neden olan bir karar." dedi.

Sözcü Price ayrıca "Türk hükümetine Türk Anayasası'ndaki koruma hükümleri ve Türkiye'nin uluslararası zorunlulukları uyarınca ifade özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz" diye de ekledi.