İstanbul ve Adana'da operasyon: HDP Beşiktaş ve Kağıthane ilçe başkanları dahil çok sayıda kişi gözaltında

DHA Copyright: DHA Adana'daki operasyon sabahın erken saatlerinde düzenlendi. Image caption: Adana'daki operasyon sabahın erken saatlerinde düzenlendi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, Beşiktaş HDP İlçe Eş Başkanı R. B. ile Kağıthane HDP ilçe Eş Başkanları B. D. ve A.Y'nin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK'nın gençlik yapılanması DGH içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 15 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

4 ilçede 15 ayrı adrese düzenlenen operasyonda aralarında, Beşiktaş HDP Eş Başkanı R. B. ve Kağıthane HDP Eş Başkanları B. D. ve A. Y'nin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildiği bildirildi. Diğer 5 zanlının yakalanmasına çalışıldığı açıklandı.

Adana'da da operasyon

Bu arada Adana'da PKK adına düzenlenen gösterilere katıldığı ve örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 15 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından, şüphelilerin kaldığı 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi

DHA'ya göre evlerde yapılan aramalar sonrası haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, bazı dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.