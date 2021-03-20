İBB: Taksim Meydanı'nı hak ettiği görünüme kavuşturma mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz

Reuters Copyright: Reuters Gezi Parkı'na kışla yapma girişimi 2013'te ülke genelinde protestolara yol açmıştı Image caption: Gezi Parkı'na kışla yapma girişimi 2013'te ülke genelinde protestolara yol açmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Gezi Parkı'nı Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na devretmesi üzerine bugün bir açıklama yaptı.

İBB "Taksim Meydanı’nı milletimize kazandırma ve hak ettiği görünümüne kavuşturma mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Mevcut gasp girişimi 16 milyon için sadece zaman kaybı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Belediye, Taksim Meydanı’na dair bir proje yarışması düzenlemiş, finale kalan adaylar için de internet üzerinden oylama yapılmıştı.

İBB konu hakkında “Yüzbinlerce İstanbullunun oy vererek yapılmasını istediği yeni Taksim Meydanı projesinin çalışmalarına başlamak üzereyken alınan bu kararın zamanlaması manidardır” dedi ve ekledi:

“Bu karar meydanın yeniden yeşil ve estetik bir alana dönüştürülme projesini durdurmak için alınmıştır. Üstelik, 350 bin İstanbullunun demokratik katılım süreciyle şekillenmiş iradesine rağmen, alınmıştır. İstanbul’u betona çeviren kafa yapısının, İstanbul’un sembolik meydanını yeşile çevirecek bir projenin karşısında durması tesadüf değildir.”

Belediye, söz konusu değişikliğin İBB’ye haber verilmeden, bir günlük yazışma ile yapıldığını aktardı.