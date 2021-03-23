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Dolar/TL kuru, dünkü sert düşüşün ardından yatay seyrediyor

Dün yüzde 8’e yakın değer kaybeden lira, bugün dolar karşısında yatay seyrediyor. Dolar/TL kuru, düne göre yüzde 0,7 artarak 7,86’dan işlem görüyor. Günün önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Dolar/TL kuru, dünkü sert düşüşün ardından yatay seyrediyor

    LIRA
    Copyright: Reuters

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı görevden almasının ardından bir günde yüzde 8'e yakın değer kaybeden lira, sabah saatlerinde dolar karşısında yatay seyrediyor.

    Dolar/TL kuru, dünkü kapanışına göre yüzde 0,7 artarak 7.86'dan işlem görüyor.

    Dolar, dün ilk işlemlerde 8,48 seviyesine ulaşarak rekor düzeye yaklaşmıştı. Dün liradaki değer kaybı bir ara yüzde 15'e yaklaştı.

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