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Dolar/TL kuru, dünkü sert düşüşün ardından yatay seyrediyor
Dün yüzde 8’e yakın değer kaybeden lira, bugün dolar karşısında yatay seyrediyor. Dolar/TL kuru, düne göre yüzde 0,7 artarak 7,86’dan işlem görüyor. Günün önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
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Dolar/TL kuru, dünkü sert düşüşün ardından yatay seyrediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı görevden almasının ardından bir günde yüzde 8'e yakın değer kaybeden lira, sabah saatlerinde dolar karşısında yatay seyrediyor.
Dolar/TL kuru, dünkü kapanışına göre yüzde 0,7 artarak 7.86'dan işlem görüyor.
Dolar, dün ilk işlemlerde 8,48 seviyesine ulaşarak rekor düzeye yaklaşmıştı. Dün liradaki değer kaybı bir ara yüzde 15'e yaklaştı.