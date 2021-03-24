Liselerde, 12'nci sınıf hariç sınavlar 3 Mayıs'tan itibaren yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde yüz yüze sınavlarla ilgili yeni takvimi açıkladı.

Buna göre, hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda sınavların 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılması öngörülüyor.

Daha önce bu sınıflarda sınavların 29 Mart'ta başlaması planlanıyordu.

MEB'in açıklamasında, 12'nci sınıflarda ise sınavların devam edeceği ve 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, lise son öğrencilerinin mevcut eğitim-öğretim yılına ilişkin tüm işlemlerinin en geç 28 Mayıs'a kadar tamamlanacağı vurgulandı.