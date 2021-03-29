Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışı seyahat kurallarında güncelleme yapıldı

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM), uçakla seyahat eden yolcular için uygulanan koronavirüs kurallarının son güncel tablosunu internet sitesinde paylaştı.

Tabloda Türkiye’den başta ABD, İngiltere ve Çin olmak üzere toplam 159 ülkeye gidecek yolcular için ek kurallar getirildi.

Türkiye'den ABD'ye gidecek yolculara koronavirüs önlemleri kapsamında bir dizi ek önlemler getirdi. Buna göre, iki yaş ve üstü kişilerin uçuştan önceki üç takvim günü içinde koronavirüs testi yaptırma ve negatif sonuçlarını yazılı olarak uçuş öncesinde ilgili havayolları yetkililerine ibraz etme zorunluluğu var. Daha önce virüse yakalanmış olan kişilerin ise uçuştan önceki 90 gün içinde iyileştiklerine dair belge sunmaları gerekiyor.

Yıl sonundan bu yana İngiltere, Brezilya, Güney Afrika ve Danimarka'dan salgın önlemleri kapsamında Türkiye’ye direkt uçuşlar yapılamıyor. Bu ülkelerde bulunmuş yolcuların Türkiye’ye uçuşu bulunan farklı bir ülke üzerinden giriş yaparlarsa son 72 saat içerisinde alınmış negatif PCR testinin yanı sıra, 14 günlük ev karantinasında kalma zorunluluğu hâlâ geçerli. Diğer ülkelerden Türkiye’ye gelen yolcular ise ibraz ettikleri negatif PCR testiyle yurda giriş yapabilecek.

Türkiye'den turist vizesiyle ülkeye girişlerine izin vermeyen Almanya, sadece önemli bir rolde hizmet eden veya seyahatlerine acil bir ihtiyaçları olan yolcular girişlerine izin veriyor. Yolcuların ülkeye girişten 48 saat önce yaptırılmış negatif PCR, RT-LAMP ve TMA test sonucu ibrazı zorunluluğu var. Diğer Avrupa ülkeleri de Türkiye'den turist vizesiyle yolcu kabul etmiyor.

Çin de yurt dışından ülkeye giren yolcularla ilgili önlemleri artırdı. Buna göre Çin'e gitmek isteyen yolculara uçuştan önceki üç gün içerisinde yurt dışındaki Çin Halk Cumhuriyeti misyonlarının uygun gördüğü kurumlarda nükleik asit testi yaptırma zorunluluğu getirdi. Çinli vatandaşların "WeChat" isimli uygulama üzerinden gerekli onayı almaları, yabancı yolcuların ise uçuş öncesinde bir sağlık durumu beyannamesi almak için negatif test sonuçlarıyla birlikte bulundukları ülkelerdeki Çin Halk Cumhuriyeti misyonlarına başvurmaları zorunluluğu var. Yolcular ülkeye girişte Çin Halk Cumhuriyeti makamlarınca gösterilen otellerde, kendi bütçeleriyle yedi gün Çin yerel makamları tarafından belirlenen pandemi otelleri/merkezlerinde; tercihen beşinci günde yapılan testin negatif çıkması halinde ev karantinası olacak şekilde, 14 gün zorunlu karantinaya giriyor. Karantina süresi sonunda PCR testi tekrarlanıyor.