Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevden alındı

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alınarak yerine Mustafa Duman atandı.

1969 yılında doğan Mustafa Duman, ODTÜ İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra Londra’da MBA ve Marmara Üniversitesi Bankacılık Enstitüsü’nda Sermaye Piyasaları yüksek lisansı yaptı.

Morgan Stanley Menkul Değerler’de Ocak 2013’te Genel Müdür Yardımcısı, Şubat 2020’den itibaren vekaleten Genel Müdür, Mart 2020’den itibaren Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak çalışan Duman, Ağustos 2020’de asaleten Genel Müdür oldu.

Görevden alınan Murat Çetinkaya, 2010-2017 arasında Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Halk Portföy Yönetimi AŞ kurucu Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmış; Haziran 2017’de Borsa İstanbul Grubu’na geçti; Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü, İstanbul Takas ve Saklama Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmıştı.

Dört Başkan Yardımcısı olan Merkez Bankası’nda bu görevi yürüten diğer isimler Emrah Şener, Uğur Namık Küçük ve Oğuzhan Özbaş.