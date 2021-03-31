İmamoğlu: Altı milyon oy almış partiye terörist gözüyle bakarsanız ben bunun karşısındayım

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KRT TV'de katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Beni uzaktan sevdiğini düşünüyorum. İstanbul'da yaşayan bir insan, ben de İstanbul'u yönetiyorum. İstanbul aşkı olan bir cumhurbaşkanından bahsediyorsunuz. Kendi partisi ülkeyi yönetiyor ama çok başarılı bir iş yapan Cumhuriyet Halk Partili de bir Ekrem İmamoğlu var. Sevgi ve saygı var ama iki arada bir derede kalmış bir durum da var" dedi.

Erdoğan’la eskiİstanbul Büyükşehir Başkanı Kadir Topbaş'ın cenazesinde konuştuklarını hatırlatan İmamoğlu, "Orada her şeyi söyledim, tüm duygularımı söyledim. Neden benim otobüs borçlanmamı imzalamadınız, dedim. Erdoğan, ‘imzalarız’ dedi” diye anlattı.

HDP’ye açılan kapatma davasıyla ilgili soruya ise İmamoğlu “Terörle HDP konusunu aynı potaya koyarsanız tam istenen noktaya gelirsiniz. Altı milyon oy almış partiye terörist gözüyle bakarsanız ben bunun karşısındayım. Nerede eksik davrandılar, hangi konularda söz söylemediler HDP'nin de özeleştiri yapması gerekir" yanıtını verdi..

Yakın zamanda başlayacağı hükümet tarafından açıklanan Kanal İstanbul projesi için de İmamoğlu, "İstanbul'a en büyük ihanet projesidir. Bunun engellenmesi şarttır. Bunun için de var gücümüzle tüm hukuki yolları kullanarak mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu: