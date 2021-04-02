Danıştay Basın Kartı Yönetmeliği’nin bazı maddelerini iptal etti, Fahrettin Altun karara tepki gösterdi

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Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin (ÇGD), Basın Kartı Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı davada, Danıştay'ın en üst karar organı olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, basın kartı verilmesi ve iptal edilmesine dair bazı maddelerin yürütmesini durdurdu.

Danıştay'ın kararına göre, İletişim Başkanlığı, "basın meslek onurunu zedeleyecek işler yaptığı/yapması", "milli güvenlik ya da kamu düzenine aykırı davranışlarda bulunması" ile "bunları alışkanlık edindiği/edinmesi" gibi gerekçelerle basın kartı alınmasını engelleyemeyecek, alınan kartları iptal edemeyecek.

ÇGD adına Avukat Onur Can Keskin, Basın Kartı Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açmıştı. Danıştay 10. Daire, yürütmenin durdurulması talebini çok sınırlı bir biçimde kabul etmişti. Avukat Keskin, ÇGD adına karara itiraz ederek, konuyu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşıdı. Kurul, başvuruyu karara bağladı.

Basın kartı verilecek personel konusunda da yönetmelikte sınırlama olmadığının anlatıldığı kararda, "Oysaki basın kartı verilecek kişilere ilişkin hangi ölçütlerin esas alınacağının somut olarak ortaya konulması; nesnel ölçütlerin dava konusu Yönetmelik ile belirlenmesi gerekmektedir" denildi.

Kararın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından “Basın Kartı yönetmeliğimizin bazı maddeleri Danıştay tarafından iptal edilmiş. Görevde olduğumuz müddetçe ‘gazetecilik’ adı altında ‘terörizm propagandası’ yapanlarla mücadele edeceğiz.” paylaşımı yaptı.