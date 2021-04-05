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'Montrö bildirisi': Erdoğan değerlendirme toplantısı yapacak, AKP MYK toplanacak
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 15.00'te başlayacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapalı toplantıya başkanlık edecek. Saat 18.00'de başlayacak AKP Merkez Yürütme Kurulu'nun ana gündem maddesi de, 104 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan ve hükümetin sert tepki gösterdiği bildiri olacak. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Emekli amirallerin bildirisi bir muhtıradır
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber televizyonunda telefon bağlantısıyla katıldığı programda "Montro bildirisi"yle ilgili soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.
Mevlüt Çavuşoğlu, bildiriye imza atan 104 emekli general için "Burada aba altından sopa gösteriyorlar" dedi.
Google, Sadri Alışık'ı Doodle yaptı
Dünyaca ünlü teknoloji devi Google, 1995'te hayatını kaybeden Türk sinemasının unutulmaz ismi Sadri Alışık için sanatçının 96. doğum gününde özel bir doodle hazırladı.Daha fazla bilgi
"Montrö bildirisi': Erdoğan değerlendirme toplantısı yapacak, AKP MYK toplanacak
Türkiye'de 104 emekli amiral, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtını vermesi ile Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın gittiği bir tarikat evinde sarık ve cüppe ile fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine başlayan tartışmalarla ilgili bir bildiri yayımladı.
Hükümet, Şentop'un "darbe çağrışımlı" dediği bildiriye sert tepki gösterdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bildiriyle ilgili soruşturma başlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli amirallerin bildirisiyle ilgili olarak saat 15.00'de Beştepe'de değerlendirme toplantısı yapacak.
Saat 18.00'de başlayacak Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) ana gündem maddesi de, 104 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan ve hükümetin sert tepki gösterdiği bildiri olacak.
Emekli amirallerin bildirisi: Hükümet sert tepki gösterdi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Montrö Boğazlar Sözleşmesi neden bir kez daha gündeme geldi?