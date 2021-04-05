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Türkiye'de 104 emekli amiral, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtını vermesi ile Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın gittiği bir tarikat evinde sarık ve cüppe ile fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine başlayan tartışmalarla ilgili bir bildiri yayımladı.

Hükümet, Şentop'un "darbe çağrışımlı" dediği bildiriye sert tepki gösterdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bildiriyle ilgili soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli amirallerin bildirisiyle ilgili olarak saat 15.00'de Beştepe'de değerlendirme toplantısı yapacak.

Saat 18.00'de başlayacak Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) ana gündem maddesi de, 104 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan ve hükümetin sert tepki gösterdiği bildiri olacak.

Emekli amirallerin bildirisi: Hükümet sert tepki gösterdi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

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