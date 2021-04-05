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'Montrö bildirisi': Erdoğan değerlendirme toplantısı yapacak, AKP MYK toplanacak

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 15.00'te başlayacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapalı toplantıya başkanlık edecek. Saat 18.00'de başlayacak AKP Merkez Yürütme Kurulu'nun ana gündem maddesi de, 104 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan ve hükümetin sert tepki gösterdiği bildiri olacak. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Emekli amirallerin bildirisi bir muhtıradır

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
    Copyright: DHA

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber televizyonunda telefon bağlantısıyla katıldığı programda "Montro bildirisi"yle ilgili soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

    Mevlüt Çavuşoğlu, bildiriye imza atan 104 emekli general için "Burada aba altından sopa gösteriyorlar" dedi.

    Quote Message: Herkes farklı konularda görüşlerini söyleyebilir. Ancak emekli amirallerin bu bildirisinin tamamen siyasi olduğunu görüyoruz. Bildiri darbeyi çağrıştıracak üslupta. Bu bir muhtıradır. Bu milleti ve vatanı savunmak değildir." from Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı
    Mevlüt ÇavuşoğluDışişleri Bakanı

  3. "Montrö bildirisi': Erdoğan değerlendirme toplantısı yapacak, AKP MYK toplanacak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    Copyright: DHA

    Türkiye'de 104 emekli amiral, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtını vermesi ile Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın gittiği bir tarikat evinde sarık ve cüppe ile fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine başlayan tartışmalarla ilgili bir bildiri yayımladı.

    Hükümet, Şentop'un "darbe çağrışımlı" dediği bildiriye sert tepki gösterdi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bildiriyle ilgili soruşturma başlattı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli amirallerin bildirisiyle ilgili olarak saat 15.00'de Beştepe'de değerlendirme toplantısı yapacak.

    Saat 18.00'de başlayacak Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) ana gündem maddesi de, 104 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan ve hükümetin sert tepki gösterdiği bildiri olacak.

    Emekli amirallerin bildirisi: Hükümet sert tepki gösterdi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

    Montrö Boğazlar Sözleşmesi neden bir kez daha gündeme geldi?

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