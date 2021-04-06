Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Cinel: Mutant virüs ana virüs oldu

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"Montrö bildirisi"ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 emekli amiralden Cem Gürdeniz’in eşi Rengin Gürdeniz, iktidarın ve bazı muhalefet partilerinin bildiriye tepkilerini değerlendirdi.

Cumhuriyet gazetesine konuşan Rengin Gürdeniz, "Gerçekleri saptırararak halkı başka bir noktaya sürüklemeye çalıştıklarını düşünüyorum. Kimi ‘zevzek’ diyor, kimi ‘rütbelerini sökün’ diyor. Böyle bir şeyi rüyamda görsem inanmazdım herhalde” dedi.

Eşinin gözaltına alınmasının Ergenekon ve Balyoz dönemlerini anımsattığını kaydeden Gürdeniz, “10 sene evvel 3,5 senelik bir süreç yaşadık. Şimdi de her şekliyle deja vu yaşıyorum. Aynı şeyler tekrarlanıyormuş gibi hissediyorum ve hem kendim hem ülkem adına kaygı duyuyorum" diye konuştu.

Quote Message: Kendini bu ülkeye adamış ve kendi konularında birikim sahibi olan emekli insanların kendi alanlarında bir fikir birliğine varması ve onu kamuoyuyla paylaşmasının suç olduğunu bu ülkede gördüm. Kendi alanları olan Montrö konusunda halkı bilgilendirmek adına bir açıklama yapmanın suç olduğu bir ülkede yaşıyoruz...Bir fikir beyan ettiler ve bunun için soruşturma açılması dünyanın başka hiçbir ülkesinde olmaz. Daha nelere maruz kalabileceğimizi gerçekten bilmiyorum.” from Rengin Gürdeniz Kendini bu ülkeye adamış ve kendi konularında birikim sahibi olan emekli insanların kendi alanlarında bir fikir birliğine varması ve onu kamuoyuyla paylaşmasının suç olduğunu bu ülkede gördüm. Kendi alanları olan Montrö konusunda halkı bilgilendirmek adına bir açıklama yapmanın suç olduğu bir ülkede yaşıyoruz...Bir fikir beyan ettiler ve bunun için soruşturma açılması dünyanın başka hiçbir ülkesinde olmaz. Daha nelere maruz kalabileceğimizi gerçekten bilmiyorum.” Rengin Gürdeniz

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