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Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Cinel: Mutant virüs ana virüs oldu

Prof. Dr. İsmail Cinel, Türkiye'de koronavirüs salgınında son durumu değerlendirdi. Cumhuriyet gazetesine konuşan Cinel, "Mutant virüs şu anda sahada hâkim. Yüzde 70'lerdeydi, belki 80'lere doğru gidiyor. Mutant virüs ana virüs oldu ülkemizde" dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları yarın yürürlüğe girecek

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

    ABD Dışişleri Bakanlığı, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de aralarında olduğu dört kurum yetkilisine "Rusya ile kurulan ilişkiler" nedeniyle uygulanacak yaptırımların yarın yürürlüğe gireceğini açıkladı.

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  2. Financial Times: Türkiye'de enflasyonun artması Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu ikilemde bıraktı

    İstanbul'un Fatih ilçesinde bir pazar

    İngiltere'de yayımlanan Financial Times (FT) gazetesi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre Mart ayında yıllık enflasyonun yüzde 16,19'a çıkmasını değerlendirdi. Gazete, enflasyonun hızla artmasının, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu bir ikilemle karşı karşıya bıraktığı yorumunu yaptı.

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  3. Emekli Amiral Cem Gürdeniz’in eşi Rengin Gürdeniz: Bildiriye tepkiler, tamamen gerçeklerden uzak açıklamalar

    Rengin Gürdeniz ve Cem Gürdeniz
    Copyright: @rengin1964

    "Montrö bildirisi"ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 emekli amiralden Cem Gürdeniz’in eşi Rengin Gürdeniz, iktidarın ve bazı muhalefet partilerinin bildiriye tepkilerini değerlendirdi.

    Cumhuriyet gazetesine konuşan Rengin Gürdeniz, "Gerçekleri saptırararak halkı başka bir noktaya sürüklemeye çalıştıklarını düşünüyorum. Kimi ‘zevzek’ diyor, kimi ‘rütbelerini sökün’ diyor. Böyle bir şeyi rüyamda görsem inanmazdım herhalde” dedi.

    Eşinin gözaltına alınmasının Ergenekon ve Balyoz dönemlerini anımsattığını kaydeden Gürdeniz, “10 sene evvel 3,5 senelik bir süreç yaşadık. Şimdi de her şekliyle deja vu yaşıyorum. Aynı şeyler tekrarlanıyormuş gibi hissediyorum ve hem kendim hem ülkem adına kaygı duyuyorum" diye konuştu.

    Quote Message: Kendini bu ülkeye adamış ve kendi konularında birikim sahibi olan emekli insanların kendi alanlarında bir fikir birliğine varması ve onu kamuoyuyla paylaşmasının suç olduğunu bu ülkede gördüm. Kendi alanları olan Montrö konusunda halkı bilgilendirmek adına bir açıklama yapmanın suç olduğu bir ülkede yaşıyoruz...Bir fikir beyan ettiler ve bunun için soruşturma açılması dünyanın başka hiçbir ülkesinde olmaz. Daha nelere maruz kalabileceğimizi gerçekten bilmiyorum.” from Rengin Gürdeniz
    Rengin Gürdeniz

    'Montrö bildirisi': İçişleri Bakanı Soylu, bildiriyi yayımlayan emekli amirallerin tüm irtibatlarını ortaya çıkardıklarını söyledi

    Erdoğan: Daha iyisi için imkan bulana kadar Montrö'ye bağlılığımızı sürdürüyoruz

    Emekli amirallerin 'Montrö bildirisi' için hangi muhalefet partisi ne dedi?

    Montrö bildirisi: 104 emekli amiralin imzaladığı metne hükümetten sert tepki, savcılıktan soruşturma

  4. İçişleri Bakanı Soylu, 'Montrö bildirisi'ni yayımlayan emekli amirallerin tüm irtibatlarını ortaya çıkardıklarını söyledi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini, bildiriyi yayımlayanların tüm irtibatlarını ortaya çıkardıklarını söyledi. İmzacılardan dördünün CHP üyesi olduğunu belirten Soylu, "Eleştirebilirsiniz ama gece yarısı dönüp bize ültimatom veremezsiniz, verdirtmeyiz. Zihinlerinde en ufak böyle bir şey varsa darmadağın ederiz" dedi.

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  5. Türkiye-AB zirvesinde hangi konular gündeme gelecek?

    Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (9 Mart, 2020)

    Avrupa Birliği'nin en üst düzey iki yetkilisi AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu olacaklar. Görüşme sonunda Türkiye-AB ilişkileri açısından yeni kararların açıklanması beklenmiyor ancak 25 Mart'ta AB Konseyi tarafından duyurulan gümrük birliğinin güncellenmesi ve göç mutabakatının yenilenmesi konularında daha somut ifadelerin kullanılması öngörülüyor.

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  6. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Cinel: Mutant virüs ana virüs oldu

    Yoğun bakımda tedavi gören bir Covid hastası
    Copyright: DHA

    Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadelede son durumu değerlendirdi.

    Cumhuriyet gazetesine konuşan Cinel, mutant virüsün şu anda sahada hâkim olduğunu söyledi.

    Mutant virüsün daha öldürücü olduğunu ve daha genç kişileri etkilediğini kaydeden Cinel, "Hastalığın 15 günde bir artma yüzdelerine bakarsak vefat sayısı da oldukça artmış durumda, yüzde 74 arttı. Mutant virüsün oranı yüzde 70’lerdeydi. Şimdi belki 80’lere doğru gidiyor. Mutant virüs ana virüs oldu ülkemizde” dedi.

    Quote Message: Hastaneye gelenlerin içinde yoğun bakıma daha organları tahrip olmuş kişileri alıyoruz. Öyle olunca da yoğun bakım mortalitesi (ölüm oranı) doğal olarak artma trendinde oluyor. Birinci zirveyi gördüğümüz dönem 19 Nisan’da, 1980 ağır hasta olmuştu. İkinci zirveyi gördüğümüz Aralık ayında 5 bin 970 oldu rakam. Şimdi 2 bin 300’lerde. Daha yoğun bakım doluluğunda yerimiz var görünüyor ama çok önemli bir farklılık var. O da total vaka sayısında 43 binleri bulduk, belki 45 binleri geçeceğiz. Artış ivmesi son 15 günde çok fazla. Bu ivme ile böyle gidersek herkes yer aramaya başlayacak.” from Prof. Dr. İsmail Cinel Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı
    Prof. Dr. İsmail CinelTürk Yoğun Bakım Derneği Başkanı
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