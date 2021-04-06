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Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Cinel: Mutant virüs ana virüs oldu
Prof. Dr. İsmail Cinel, Türkiye'de koronavirüs salgınında son durumu değerlendirdi. Cumhuriyet gazetesine konuşan Cinel, "Mutant virüs şu anda sahada hâkim. Yüzde 70'lerdeydi, belki 80'lere doğru gidiyor. Mutant virüs ana virüs oldu ülkemizde" dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları yarın yürürlüğe girecek
ABD Dışişleri Bakanlığı, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de aralarında olduğu dört kurum yetkilisine "Rusya ile kurulan ilişkiler" nedeniyle uygulanacak yaptırımların yarın yürürlüğe gireceğini açıkladı.Daha fazla bilgi
Financial Times: Türkiye'de enflasyonun artması Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu ikilemde bıraktı
İngiltere'de yayımlanan Financial Times (FT) gazetesi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre Mart ayında yıllık enflasyonun yüzde 16,19'a çıkmasını değerlendirdi. Gazete, enflasyonun hızla artmasının, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu bir ikilemle karşı karşıya bıraktığı yorumunu yaptı.Daha fazla bilgi
Emekli Amiral Cem Gürdeniz’in eşi Rengin Gürdeniz: Bildiriye tepkiler, tamamen gerçeklerden uzak açıklamalar
"Montrö bildirisi"ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 emekli amiralden Cem Gürdeniz’in eşi Rengin Gürdeniz, iktidarın ve bazı muhalefet partilerinin bildiriye tepkilerini değerlendirdi.
Cumhuriyet gazetesine konuşan Rengin Gürdeniz, "Gerçekleri saptırararak halkı başka bir noktaya sürüklemeye çalıştıklarını düşünüyorum. Kimi ‘zevzek’ diyor, kimi ‘rütbelerini sökün’ diyor. Böyle bir şeyi rüyamda görsem inanmazdım herhalde” dedi.
Eşinin gözaltına alınmasının Ergenekon ve Balyoz dönemlerini anımsattığını kaydeden Gürdeniz, “10 sene evvel 3,5 senelik bir süreç yaşadık. Şimdi de her şekliyle deja vu yaşıyorum. Aynı şeyler tekrarlanıyormuş gibi hissediyorum ve hem kendim hem ülkem adına kaygı duyuyorum" diye konuştu.
'Montrö bildirisi': İçişleri Bakanı Soylu, bildiriyi yayımlayan emekli amirallerin tüm irtibatlarını ortaya çıkardıklarını söyledi
Erdoğan: Daha iyisi için imkan bulana kadar Montrö'ye bağlılığımızı sürdürüyoruz
Emekli amirallerin 'Montrö bildirisi' için hangi muhalefet partisi ne dedi?
Montrö bildirisi: 104 emekli amiralin imzaladığı metne hükümetten sert tepki, savcılıktan soruşturma
İçişleri Bakanı Soylu, 'Montrö bildirisi'ni yayımlayan emekli amirallerin tüm irtibatlarını ortaya çıkardıklarını söyledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini, bildiriyi yayımlayanların tüm irtibatlarını ortaya çıkardıklarını söyledi. İmzacılardan dördünün CHP üyesi olduğunu belirten Soylu, "Eleştirebilirsiniz ama gece yarısı dönüp bize ültimatom veremezsiniz, verdirtmeyiz. Zihinlerinde en ufak böyle bir şey varsa darmadağın ederiz" dedi.Daha fazla bilgi
Türkiye-AB zirvesinde hangi konular gündeme gelecek?
Avrupa Birliği'nin en üst düzey iki yetkilisi AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu olacaklar. Görüşme sonunda Türkiye-AB ilişkileri açısından yeni kararların açıklanması beklenmiyor ancak 25 Mart'ta AB Konseyi tarafından duyurulan gümrük birliğinin güncellenmesi ve göç mutabakatının yenilenmesi konularında daha somut ifadelerin kullanılması öngörülüyor.Daha fazla bilgi
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Cinel: Mutant virüs ana virüs oldu
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadelede son durumu değerlendirdi.
Cumhuriyet gazetesine konuşan Cinel, mutant virüsün şu anda sahada hâkim olduğunu söyledi.
Mutant virüsün daha öldürücü olduğunu ve daha genç kişileri etkilediğini kaydeden Cinel, "Hastalığın 15 günde bir artma yüzdelerine bakarsak vefat sayısı da oldukça artmış durumda, yüzde 74 arttı. Mutant virüsün oranı yüzde 70’lerdeydi. Şimdi belki 80’lere doğru gidiyor. Mutant virüs ana virüs oldu ülkemizde” dedi.