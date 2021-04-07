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Emniyet Genel Müdürlüğü, 'İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla tedbir talepleri reddediliyor' iddiasını yalanladı
Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin ardından mahkemelerin tedbir kararlarını reddettiği iddiasını yalanladı. Yapılan açıkalamada, "Bu iddia somut gerçeklikler ile çelişmektedir. Cumhuriyetin köklü kurumlarının duyumlara göre itham edilmesi asla kabul edilemez" denildi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları yürürlüğe girdi
ABD'nin, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de aralarında olduğu dört kurum yetkilisine "Rusya ile kurulan ilişkiler" nedeniyle uygulanacak yaptırımları bugün yürürlüğe girdi.Daha fazla bilgi
Güvenlik soruşturması teklifinde değişiklik: Öğretmenler soruşturma kapsamına alındı
Ayşe Sayın
BBC Türkçe, Ankara
TBMM Genel Kurulu'nda geçen hafta yeniden oylanarak, görüşmesine devam edilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yasa Teklifi'nin bazı maddelerinde, AKP ve MHP'nin verdiği önergelerle değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle, öğretmenler de güvenlik soruşturması yapılacak kamu görevlileri kapsamına alındı. Ankara'dan Ayşe Sayın'ın haberi.Daha fazla bilgi
Gülen, Karayılan, Bayık, Kalkan dahil 377 kişi ve kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 377 kişi ve kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. Bu kişiler arasında Fethullah Gülen ile PKK yöneticilerinden Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan da bulunuyor.Daha fazla bilgi
AKP, 'Montrö bildirisi' sonrası emekli askerlere yasal ve idari yaptırımı gündemine aldı
Ayşe Sayın
BBC Türkçe, Ankara
Adalet ve Kalkınma Partisi, 104 emekli amiralin kaleme aldığı bildirinin ardından yargısal, idari, yasal ve toplumsal alanda atılacak adımlara dayalı dört ayaklı bir strateji benimsedi. Bu tür girişimlerde bulunan emekli askerlerin lojman, diplomatik pasaport, orduevi kullanımı gibi bazı haklarında sınırlama yapılmasına ilişkin düzenleme için harekete geçilmesi kararlaştırıldı. Ankara'dan Ayşe Sayın'ın haberi.Daha fazla bilgi
Emniyet Genel Müdürlüğü, 'İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla tedbir talepleri reddediliyor' iddiasını yalanladı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin ardından mahkemelerin tedbir kararlarını reddettiği iddiasını yalanladı.
EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Bu iddia somut gerçeklikler ile çelişmektedir. Cumhuriyetin köklü kurumlarının duyumlara göre itham edilmesi asla kabul edilemez" denildi.
Açıklamada, "Kadınlara Yönelik ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin 19 Mart 2021 tarih ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda feshedilmesinden sonra 6284 sayılı Kanun kapsamında meydana gelen 11 bin 727 olayda; 3 bin 162 şiddet mağduru kadına 3 bin 865 koruyucu tedbir, 8 bin 388 şiddet uygulayan erkeğe 33 bin 374 önleyici tedbir kararı verildiği bildirildi.
EGM, açıklamasında, şikayet veya tedbir talebi olmadığı durumlarda dahi vakaların titizlikle takip edildiğini vurguladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yalanladığı haber, Independent Türkçe internet sitesinde 5 Nisan'da "İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla tedbir talepleri karakollar ve mahkemeler tarafından reddediliyor" başlığıyla yayımlanmıştı.