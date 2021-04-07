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Emniyet Genel Müdürlüğü, 'İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla tedbir talepleri reddediliyor' iddiasını yalanladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin ardından mahkemelerin tedbir kararlarını reddettiği iddiasını yalanladı. Yapılan açıkalamada, "Bu iddia somut gerçeklikler ile çelişmektedir. Cumhuriyetin köklü kurumlarının duyumlara göre itham edilmesi asla kabul edilemez" denildi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları yürürlüğe girdi

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

    ABD'nin, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de aralarında olduğu dört kurum yetkilisine "Rusya ile kurulan ilişkiler" nedeniyle uygulanacak yaptırımları bugün yürürlüğe girdi.

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  2. Güvenlik soruşturması teklifinde değişiklik: Öğretmenler soruşturma kapsamına alındı

    Ayşe Sayın

    BBC Türkçe, Ankara

    TBMM Genel Kurulu

    TBMM Genel Kurulu'nda geçen hafta yeniden oylanarak, görüşmesine devam edilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yasa Teklifi'nin bazı maddelerinde, AKP ve MHP'nin verdiği önergelerle değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle, öğretmenler de güvenlik soruşturması yapılacak kamu görevlileri kapsamına alındı. Ankara'dan Ayşe Sayın'ın haberi.

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  4. AKP, 'Montrö bildirisi' sonrası emekli askerlere yasal ve idari yaptırımı gündemine aldı

    Ayşe Sayın

    BBC Türkçe, Ankara

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Adalet ve Kalkınma Partisi, 104 emekli amiralin kaleme aldığı bildirinin ardından yargısal, idari, yasal ve toplumsal alanda atılacak adımlara dayalı dört ayaklı bir strateji benimsedi. Bu tür girişimlerde bulunan emekli askerlerin lojman, diplomatik pasaport, orduevi kullanımı gibi bazı haklarında sınırlama yapılmasına ilişkin düzenleme için harekete geçilmesi kararlaştırıldı. Ankara'dan Ayşe Sayın'ın haberi.

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  5. Emniyet Genel Müdürlüğü, 'İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla tedbir talepleri reddediliyor' iddiasını yalanladı

    Emniyet Genel Müdürlüğü
    Copyright: DHA

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin ardından mahkemelerin tedbir kararlarını reddettiği iddiasını yalanladı.

    EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Bu iddia somut gerçeklikler ile çelişmektedir. Cumhuriyetin köklü kurumlarının duyumlara göre itham edilmesi asla kabul edilemez" denildi.

    Açıklamada, "Kadınlara Yönelik ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin 19 Mart 2021 tarih ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda feshedilmesinden sonra 6284 sayılı Kanun kapsamında meydana gelen 11 bin 727 olayda; 3 bin 162 şiddet mağduru kadına 3 bin 865 koruyucu tedbir, 8 bin 388 şiddet uygulayan erkeğe 33 bin 374 önleyici tedbir kararı verildiği bildirildi.

    EGM, açıklamasında, şikayet veya tedbir talebi olmadığı durumlarda dahi vakaların titizlikle takip edildiğini vurguladı.

    Quote Message: Mağdurun, şiddet uygulayan kişiden şikâyetçi olmadığı veya herhangi bir tedbir istemediği durumlarda dahi aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele birim amirleri tarafından her vaka ayrı ayrı ele alınmakta ve riskli olduğu tespit edilen vakaların takibi titizlikle yapılmaktadır. Tekrar ve daha güçlü belirtmek isteriz ki Türk polis ve jandarma teşkilatımız kadınlarımızın her zaman yanındadır. Kimi zaman KADES uygulamasıyla tek dokunuşla kimi zaman Aile İçi Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirlikleri, Güven Masalarıyla teknolojik donanımı ve kapasitesiyle Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddeti Önlemek için var gücüyle çalışmaktadır. Unutmamalıyız ki, suç ve ceza kanunlarla belirlenir, haklarımızın teminatı sözleşmeler değil kanunlardır. Bize güvenmeye devam edin." from Emniyet Genel Müdürlüğü
    Emniyet Genel Müdürlüğü

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yalanladığı haber, Independent Türkçe internet sitesinde 5 Nisan'da "İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla tedbir talepleri karakollar ve mahkemeler tarafından reddediliyor" başlığıyla yayımlanmıştı.

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