SGK'dan Kod-29 kararı: İşten çıkarma kısıtlaması yeniden düzenledi

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işten çıkarma kısıtlamasını yeniden düzenledi.

Yeni düzenlemeyle, SGK sisteminde Kod-29 olarak yer alan istisnalar alt başlıklara ayrıldı.

SGK'dan yapılan açıklamada, "çalışma hayatında belirsizliklere yol açtığının görülmesi üzerine", istisna olarak uygulanan "ahlak ve iyi niyet" maddesindeki işten çıkarma sebeplerinin, artık ayrı başlıklarda yer alacağı belirtildi.

Görevin kasten ve sürekli ihmali, mazeretsiz işe gelmemek, cinsel taciz, küfür, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve hırsızlık gibi haller artık ayrı ayrı bildirilecek.

Böylelikle bu istisna maddeleri kullanılarak, haksız işten çıkarılmaların önüne geçilmesi planlanıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık bir yıldır fesih kısıtı adıyla işten çıkarmalar yasaklanmış, bu uygulamada, "Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller" istisna kabul edilmişti.

SGK: Kod-29 maddesiyle çıkarılanların sayısı geçtiğimiz yıllardan az

Öte yandan SGK, işten çıkarma yasağına rağmen salgın dönemde çok sayıda çalışanın mağdur olduğu iddiasını da yalanladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, Kod-29 maddesiyle işten çıkarma sayılarının geçtiğimiz yıllardan daha az olduğu belirtildi.

SGK verilerine göre işten ayrılış nedeni Kod-29 olarak belirtilen çalışan sayısı 2018'de 233 bin 430, 2019'da 194 bin 524, 2020'de ise 176 bin 662 oldu.

Kod 29 nedir, uygulamaya karşı eylemler neden yayılıyor?