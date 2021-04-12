Bugün Bilim Kurulu ve yarın kabine toplantısı sonrası ramazan önlemlerine karar verilecek

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanacak.

Toplantıda ülke genelindeki vaka artışları ve tedbirler değerlendirilecek.

Ramazan ayında tam kapanma olacak mı ve günlük 50 bini aşan vaka sayıları sonrasında hangi ek tedbirler alınacak sorularının yanıtları Bilim Kurulu ve kabine toplantılarının ardından netleşecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de yarın toplanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin öncelikli gündemi de yine koronavirüs olacak.

Bakan Koca toplantıda sunum yapacak.

Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını kabine üyeleri ile paylaşacak.

İllerdeki yüz bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren harita üzerinde değerlendirme yapılacak, yeni risk haritası çıkarılacak.

81 ilde tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek.

Sağlık Bakanlığı'nın hedefi temmuz ayına kadar 20 yaş üstünün tamamını aşılamak.

Çin, Almanya ve Rusya başta olmak üzere yurt dışından aşı tedariği ile yerli aşı çalışmaları ele alınacak.