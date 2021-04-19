Sağlık Bakanlığı: Geçen hafta nüfusa göre en fazla vaka sayısı Çanakkale ve İstanbul'da görüldü

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Sağlık Bakanlığı'na ait Covid bilgilendirme sitesinde, 10-16 Nisan dönemine ait 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayıları açıklandı.

Buna göre, en yüksek vaka sayısına sahip il Çanakkale olurken, İstanbul ikinci sırada yer aldı. Çanakkale'de bu hafta vaka sayısı 100 bin kişide yaklaşık 963'e yükseldi; İstanbul'da 920,57 oldu.

En yüksek vaka sayısına sahip iller şöyle:

Çanakkale: 962,98

İstanbul: 920,57

Yalova: 838,25

Kırklareli: 830,44

Tekirdağ: 747,13

Her 100 bin kişiye düşen haftalık vaka sayısı oranının en düşük olduğu iller sıralamasında ise önemli bir değişiklik olmadı. Bu iller şöyle sıralanıyor:

Şırnak: 47,60

Siirt: 83,97

Van: 89,01

Şanlıurfa: 91,01

Hakkari: 91,26

Mardin: 93,83

18 Nisan tarihli Covid-19 tablosuna göre de Türkiye'de son 24 saatte 318 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 301 bin 243 kişiye test yapılırken 55 bin 802 yeni vaka tespit edildi.