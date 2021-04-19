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Sağlık Bakanlığı: Geçen hafta nüfusa göre en fazla vaka sayısı Çanakkale ve İstanbul'da görüldü
Sağlık Bakanlığı il bazında haftalık koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre, 10-16 Nisan arasında 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayıları bakımından en çok vaka Çanakkale'de görüldü, İstanbul ise ikinci sırada yer aldı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Sağlık Bakanlığı: Geçen hafta nüfusa göre en fazla vaka sayısı Çanakkale ve İstanbul'da görüldü
Sağlık Bakanlığı'na ait Covid bilgilendirme sitesinde, 10-16 Nisan dönemine ait 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayıları açıklandı.
Buna göre, en yüksek vaka sayısına sahip il Çanakkale olurken, İstanbul ikinci sırada yer aldı. Çanakkale'de bu hafta vaka sayısı 100 bin kişide yaklaşık 963'e yükseldi; İstanbul'da 920,57 oldu.
En yüksek vaka sayısına sahip iller şöyle:
Her 100 bin kişiye düşen haftalık vaka sayısı oranının en düşük olduğu iller sıralamasında ise önemli bir değişiklik olmadı. Bu iller şöyle sıralanıyor:
18 Nisan tarihli Covid-19 tablosuna göre de Türkiye'de son 24 saatte 318 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 301 bin 243 kişiye test yapılırken 55 bin 802 yeni vaka tespit edildi.