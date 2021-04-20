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128 milyar dolar tartışması: AKP'li Canikli 'peşkeş çekilmedi, buharlaşmadı' dedi

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, HaberTürk televizyonunda katıldığı yayında Merkez Bankası'nın sattığı iddia edilen 128 milyar dolarla ilgili tartışmayla ilgili soruya "75 milyar dolar bankada 36 milyar dolar hane halkının cebinde" diye cevap verdi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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  1. Canikli: 128 milyar doların 75 milyarı bankalarda, 36 milyarı hane halkının ellerinde

    canikli
    Copyright: bbc

    AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, HaberTürk televizyonunda katıldığı yayında, Merkez Bankası'nın sattığı iddia edilen 128 milyar dolarla ilgili soruları da yanıtladı.

    Özellikle CHP'nin gündemde tuttuğu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna Canikli "75 milyar dolar bankada 36 milyar dolar hane halkının elinde, cebinde" diye cevap verdi.

    Piyasada dolar talebi varsa, Merkez Bankası'nın bunu karşılamakla da yükümlü olduğunu belirten Canikli "Böyle bir piyasada 128 milyar doların buharlaşması, kaybolması gibi bir durum söz konusu değil. 75 milyar doların Türkiye'deki yerleşik gerçek ve tüzel kişiler satın almışlar, bankalardaki hesaplarında duruyor. Bu paranın 75 milyar dolarını Türkiye'deki insanlar satın almış ve bankaya yatırmışlar. Büyük çoğunluğu TL mevduatlarını Dolar'a çevirmişler." diye konuştu.

    Quote Message: Piyasada dolara talep varsa, dolar talebi piyasa dinamikleri tarafından karşılanamıyorsa, TL'nin konvertibil olması yüzünden bu talebi Merkez Bankası'nın karşılaması gerekiyor. Bu taahhüdünün gereği talep edilen dövizi vermek zorunda. Bir talep var TL'den dövize geçme talebi, piyasa karşılamıyorsa Merkez Bankası karşılıyor. Aksi halde temerrüde düşer. Temerrüd ne demektir? İflas demektir."

    128 milyar doların "buharlaşmadığını, peşkeş çekilmediğini" söyleyen Canikli, iddiayı ortaya atanlardan özür beklediklerini de ekledi.

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