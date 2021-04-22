THY: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

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Türkiye, İngiltere ve Danimarka'dan direkt uçuşla gelen yolculara koyduğu kısıtlamayı kaldırıyor.

Türk Havayolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, dün akşam Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yetkili makamlar tarafından İngiltere'den Türkiye'ye yolcu gelişine müsaade edilmesi kararı alındığını belirtti.

Ekşi, İngiltere'den Türkiye'ye yapılan seyahatlerde son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucunun isteneceğini söyledi.

Mutasyonlu virüs nedeniyle İngiltere'den Türkiye'ye 2 Ocak'tan bu yana direkt uçuş yapılmıyordu.

İngiltere ise şu an için 17 Mayıs'a kadar yalnızca belli koşullar altında ülke dışına seyahatlere izin veriyor. Bu nedenle de seyahat nedeninin beyan edilmesi gerekiyor ve sorulması halinde gösterilmek üzere belgelendirilmesi tavsiye ediliyor. Bu düzenleme ülke dışına gidecek tüm yolcuları kapsıyor.

İngiliz hükümetinin "Türkiye'ye seyahat bilgilendirmesi" sayfasında henüz uçuşların başladığı bilgisi yer almıyor.