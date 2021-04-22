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THY: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu. Ekşi tarih vermezken, henüz İngiliz hükümetinin "Türkiye'ye seyahat bilgilendirme sayfası"nda da uçuşların yeniden başlayacağı belirtilmedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Milli güreşçi Taha Akgül 8. kez Avrupa şampiyonu oldu
Milli güreşçi Taha Akgül, Polonya'nın başkenti Varşova'daki Avrupa Güneş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda Rus sporcu Sergei Kozyrev'i yenerek 8. kez Avrupa şampiyonu oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akgül'ü telefonla arayıp kutlarken birçok siyasi de Twitter'dan Akgül'e tebrik mesajları paylaştı.
THY: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor
Türkiye, İngiltere ve Danimarka'dan direkt uçuşla gelen yolculara koyduğu kısıtlamayı kaldırıyor.
Türk Havayolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, dün akşam Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yetkili makamlar tarafından İngiltere'den Türkiye'ye yolcu gelişine müsaade edilmesi kararı alındığını belirtti.
Ekşi, İngiltere'den Türkiye'ye yapılan seyahatlerde son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucunun isteneceğini söyledi.
Mutasyonlu virüs nedeniyle İngiltere'den Türkiye'ye 2 Ocak'tan bu yana direkt uçuş yapılmıyordu.
İngiltere ise şu an için 17 Mayıs'a kadar yalnızca belli koşullar altında ülke dışına seyahatlere izin veriyor. Bu nedenle de seyahat nedeninin beyan edilmesi gerekiyor ve sorulması halinde gösterilmek üzere belgelendirilmesi tavsiye ediliyor. Bu düzenleme ülke dışına gidecek tüm yolcuları kapsıyor.
İngiliz hükümetinin "Türkiye'ye seyahat bilgilendirmesi" sayfasında henüz uçuşların başladığı bilgisi yer almıyor.