Kadına yönelik şiddet: TBMM Araştırma Komisyonu üyeleri belirlendi

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Kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması için kurulan TBMM Araştırma Komisyonu üye seçimi, Resmi Gazetede yayımlandı.

19 üyeli komisyonun Komisyon AKP Milletvekili Öznur Çalık oldu. Komisyon Başkanvekili AKP Milletvekili Tuba Vural Çokal, Komisyon Sözcüsü AKP Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Komisyon Katibi ise MHP Milletvekili Esin Kara oldu.

Listede yer alan komisyon üyeleri ise, AKP'den Mehmet Şükrü Erdinç, Pakize Mutlu Aydemir, Nilgün Gök, Mahmut Atilla Kaya, Habibe Öcal, Hacı Ahmet Özdemir, Yelda Erol Gökcan; CHP'den milletvekilleri Gamze Taşcıer, Aysun Baknoğlu, Suzan Şahin, Neslihan Hancıoğlu; MHP'den Hayati Arkaz; HDP'den Filiz Kesertecioğlu ve Semra Güzel ile İYİ Parti'den Şenol Sunat oldu.

9 Mart'ta TBMM Genel Kurulunda, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edilmişti.

Türkiye'nin 20 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiği açıklanmıştı.