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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor, yeni Covid-19 kısıtlamaları gündemler arasında
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bugün yapacağı toplantıda Covid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, aşı tedariği, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi gündeme gelecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıdan yeni kısıtlama kararları çıkabileceği belirtiliyor. Günün önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor, gündemde yeni kısıtlamalar da var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Kabine toplantısına, yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk kez katılacak.
Toplantıda Covid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, aşı tedariği, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi konularının yanı sıra yeni kısıtlamaların da ele alınacağı tahmin ediliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıda sunum yapacak.