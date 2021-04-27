Kendisine işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tahliye edildi

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7 Ocak'ta Antalya'da kendisine kelepçe takarak işkence yapan 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i öldüren Melek İpek, 108 gün sonra tahliye edildi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde üçüncü kez hakim karşısına çıkan İpek, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS bağlantısı ile katıldı.

Duruşmayı, tarafların yakınlarının yanı sıra, STK’lar ve kadın dernekleri de takip etti.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Melek İpek'in ‘kast olmaksızın taksirle insan öldürme’ suçundan, 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini talep etti.

Mahkeme heyeti ise ‘meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez’ hükmü gereğince Melek İpek’in tahliyesine karar verdi.

31 yaşındaki Melek İpek, tahliye edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Çok müthiş bir şey tarifi mümkün değil. Ben böyle olmasını hiçbir zaman istemedim. Yanımda olan herkese teşekkürler. Bu kararı bekliyordum ama bu kadar kısa sürede olacağını beklemiyordum. Kızlarımla evime gidip onlarla uyumak istiyorum” diye konuştu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kararın ardından yaptığı açıklamada, "İşkence gördüğü erkeği öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Melek İpek'e meşru müdafaa gereği ceza verilmedi. İstanbul Sözleşmesi uygulanmadığı için şiddet gören Melek'e verilen bu karar emsaldir. Bu adaleti sağlayan kadın mücadelesi, tüm kadınlar eşit ve özgür yaşayana dek sürecek" ifadelerini kullandı.