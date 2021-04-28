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CHP'li Özgür Özel: 17 günlük alkol satış yasağı geri alınmalı, aksi teokratik yönetimin itirafıdır

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, tam kapanma döneminde alkol satışının yasaklandığı yönündeki haberlere tepki göstererek, "Yıllardır kimsenin yaşam biçimine karışmıyoruz yalanı atanlar pandemiyi fırsat bilip 17 günlük alkol satış yasağı getirdi" dedi. Özel, kararın geri alınması çağrısını yaparak, "Aksi hukuk devletinin terki, teokratik yönetimin itirafıdır" dedi.

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Canlı anlatım

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  1. Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasını kınayan TBMM Kararı, Resmi Gazete'de

    ABD Başkanı Joe Biden'in, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelendirdiği konuşmasını kınayan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Bildiri, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla dün Genel Kurul'a sunuldu.

    AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla kabul edilen bildiride şu ifadeler yer alıyor:

    Quote Message: ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan 2021 tarihli açıklamasıyla 1915 olaylarına ilişkin Ermeni lobilerinin iddialarını içeren tezleri sahiplenmesini, TBMM olarak esefle ve şiddetle kınıyor, tarihin siyasi saiklerle tahrifinden başka anlam taşımayan bu temelsiz iftiraları en güçlü şekilde reddediyoruz. Tarihi konularda hüküm vermeye hukuken ve ahlaken yetkisi bulunmayan ABD Başkanı'nın yaptığı bu açıklama, nezdimizde yok hükmündedir."
    Quote Message: Birinci Dünya Savaşı şartlarında yaşanan, Osmanlı Devleti'nin Türk ve Ermeni halkları için trajik sonuçlar doğuran olaylardan 106 yıl sonra böyle sorumsuz bir açıklamanın yapılmasının sebebi, değişen tarihi belgeler ya da uluslararası hukuk normları değil, bugünün küçük çıkar hesaplarında boğulmuş ABD Yönetimi'nin radikal Ermeni lobilerinin baskısına boyun eğmesidir. Tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bu açıklama, halklar arasında yakınlaşmaya hiçbir katkı sağlamayan akıldışı ve sorumsuz bir adımdır."

    24 Nisan: Ankara Biden'ın 'soykırım' açıklamasını nasıl okudu, Türk-Amerikan ilişkileri nasıl etkilenir? - BBC News Türkçe

  2. CHP'li Özgür Özel: 17 günlük alkol satış yasağı geri alınmalı, aksi teokratik yönetimin itirafıdır

    Alkol satışı
    Copyright: Getty Images

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, tam kapanma döneminde alkol satışının yasaklandığı yönündeki haberlere tepki göstererek, "Yıllardır kimsenin yaşam biçimine karışmıyoruz yalanı atanlar pandemiyi fırsat bilip 17 günlük alkol satış yasağı getirdi" dedi.

    Özel, kararın geri alınması çağrısını yaparak, "Aksi hukuk devletinin terki, teokratik yönetimin itirafıdır" dedi.

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    Türkiye’de 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00 ile 17 Mayıs 2021 Pazartesi saat 05.00 arasında, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında "tam kapanma" adı verilen kısıtlamalar devreye girecek. Bu kısıtlamalar sırasında içki satışı olmayacağı yönündeki iddialar sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

    BBC Türkçe'nin ulaştığı bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi, son yayımlanan bakanlık genelgesiyle ilgili olarak 'Sık Sorulan Sorular' başlıklı bilgilendirici bir metin hazırlandığı bilgisini paylaştı. İçişleri Bakanlığı'nın söz konusu iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

    Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş ise “kesinleşmiş bir karar yok” açıklaması yaptı. BBC Türkçe’nin de ulaştığı Aybaş, içki satışlarının yasaklanmasına ilişkin herhangi bir bilginin İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer almadığını, ancak geçmişte olduğu gibi yasağın mülki amirler tarafından uygulanabileceğini söyledi.

    Tam kapanma dönemi: 29 Nisan akşamından 17 Mayıs'a kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması - BBC News Türkçe

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