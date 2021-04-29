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1 Mayıs anma töreni öncesi Taksim Meydanı ve Gezi Parkı bariyerlerle kapatıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi, İstanbul'da Taksim Meydanı, Gezi Parkı ve Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı bariyerlerle kapatılırken, anıt çevresine Çevik Kuvvet ekipleri yerleştirildi. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, geçmişteki 1 Mayıs eylemlerinde yaşamını yitirenleri anmak için saat 11:00'de Kazancı Yokuşu'nda bir buluşma düzenleyecek.

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Canlı anlatım

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  1. 1 Mayıs anma töreni öncesi Taksim Meydanı ve Gezi Parkı bariyerlerle kapatıldı

    Taksim Meydanı
    Copyright: DHA

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi, İstanbul'da Taksim Meydanı, Gezi Parkı ve Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı bariyerlerle kapatılırken, anıt çevresine Çevik Kuvvet ekipleri yerleştirildi.

    DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, geçmişteki 1 Mayıs eylemlerinde yaşamını yitirenleri anmak için saat 11:00'de Kazancı Yokuşu'nda bir buluşma düzenleyecek.

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    Taksim Cumhuriyet Anıtı
    Copyright: DHA
    Image caption: Taksim Cumhuriyet Anıtı
    Taksim Meydanı
    Copyright: DHA
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