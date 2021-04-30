Resmi Gazete'de İstanbul Sözleşmesi kararı: 'Sona erme tarihi 1 Temmuz olarak tespit edildi'

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, Türkiye'nin 19 Mart'ta resmen çekildiği İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye açısından sona erme tarihinin 1 Temmuz olarak tespit edildiği bilgisi yer aldı.

Resmi Gazete Copyright: Resmi Gazete

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden 19 Mart'ta çıkma kararı almasına rağmen, sözleşmenin 1 Temmuz'a kadar yürürlükte olacağı çeşitli uzmanlar tarafından ifade edilmişti.

Sözleşme'nin 80. maddesinin 2. fıkrasında "Çekilme, çekilmeye ilişkin bildirimin Genel Sekreter'e ulaştırıldığı tarihten itibaren üç aylık sürenin bitimini izleyen ayın birinci gününde hüküm ifade edecektir" ifadesi yer alıyor. Buna göre Türkiye'de sözleşmenin feshedilme tarihinin 1 Temmuz olması gerekiyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22 Nisan'da Twitter'da paylaştığı bir görselle, İstanbul Sözleşmesi feshedildikten sonra kadın cinayetlerinin azaldığını ileri sürmüştü.

Kadın örgütleri Soylu'ya tepki göstermekle birlikte Sözleşme'nin 1 Temmuz'a kadar yürürlükte olduğunu da savunmuştu.