1 Mayıs: İşçi Bayramı 'tam kapanma' gölgesinde kutlanıyor

1 Mayıs İşçi Bayramı, 17 günlük tam kapanma önlemleri kapsamında sınırlı katılımla kutlanıyor.

Birçok kentte sendikalar kısıtlı sayıda üyenin katılımıyla bir araya gelirken, İstanbul'da sırayla geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Taksim Meydanı'na çelenk bırakıyorlar.

Sendikalar ayrıca 44 yıl önce yaşanan "Kanlı 1 Mayıs'ta" hayatını kaybedenler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın iş kollarındaki işçi ve sendikaların üye sayılarına ilişkin Ocak 2021 istatistiğine göre, Türkiye'de 14 milyon 371 bin 96 işçiden 2 milyon 69 bin 476'sı sendika üyesi, yani sendikalaşma oranı yaklaşık yüzde 14,40.