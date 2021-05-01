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1 Mayıs: İşçi Bayramı 'tam kapanma' gölgesinde kutlanıyor
1 Mayıs İşçi Bayramı Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan tam kapanma önlemleri kapsamında kısıtlı katılımla kutlanıyor. İstanbul'da Taksim Meydanı'na yürümek isteyen bazı gruplara ise polis müdahale etti. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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10 üniversitede kurulacak yeni fakülteler Resmi Gazete'de yayınlandı
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'nda 10 üniversitede kurulacak fakülteler ve kapatılacak yüksekokullar açıklandı.
Buna göre;
Kararda, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun da kapatılacağı belirtildi.
İstanbul'da Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak üzere Taksim Meydanı'na yürümek isteyen bazı gruplara polis müdahale etti.
Çağdaş Hukukçular Derneği, Taksim ve Mecidiyeköy civarında gözaltına alınanların sayısının 80 civarında olduğunu duyurdu.
Sendikalar Taksim Meydanı'na çelenk bırakıyor
1 Mayıs İşçi Bayramı, 17 günlük tam kapanma önlemleri kapsamında sınırlı katılımla kutlanıyor.
Birçok kentte sendikalar kısıtlı sayıda üyenin katılımıyla bir araya gelirken, İstanbul'da sırayla geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Taksim Meydanı'na çelenk bırakıyorlar.
Sendikalar ayrıca 44 yıl önce yaşanan "Kanlı 1 Mayıs'ta" hayatını kaybedenler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın iş kollarındaki işçi ve sendikaların üye sayılarına ilişkin Ocak 2021 istatistiğine göre, Türkiye'de 14 milyon 371 bin 96 işçiden 2 milyon 69 bin 476'sı sendika üyesi, yani sendikalaşma oranı yaklaşık yüzde 14,40.