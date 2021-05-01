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1 Mayıs: İşçi Bayramı 'tam kapanma' gölgesinde kutlanıyor

1 Mayıs İşçi Bayramı Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan tam kapanma önlemleri kapsamında kısıtlı katılımla kutlanıyor. İstanbul'da Taksim Meydanı'na yürümek isteyen bazı gruplara ise polis müdahale etti. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. 10 üniversitede kurulacak yeni fakülteler Resmi Gazete'de yayınlandı

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'nda 10 üniversitede kurulacak fakülteler ve kapatılacak yüksekokullar açıklandı.

    Buna göre;

    • Batman Üniversitesi'ne Diş Hekimliği Fakültesi
    • İstanbul Galata Üniversitesi'ne Sağlık Bilimleri Fakültesi
    • İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ne İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
    • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ne Hukuk Fakültesi
    • Mardin Artuklu Üniversitesi'ne Tıp Fakültesi
    • Muş Alparslan Üniversitesi'ne Diş Hekimliği Fakültesi
    • Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'ne Hukuk Fakültesi
    • Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ne Spor Bilimleri Fakültesi
    • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne Spor Bilimleri Fakültesi
    • Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne de Kayseri Tıp Fakültesi kurulacağı belirtildi.

    Kararda, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun da kapatılacağı belirtildi.

    erdoğan, kendi adını taşıyan üniversitede
    Copyright: getty

  2. İstanbul'da Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi

    İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak üzere Taksim Meydanı'na yürümek isteyen bazı gruplara polis müdahale etti.

    Çağdaş Hukukçular Derneği, Taksim ve Mecidiyeköy civarında gözaltına alınanların sayısının 80 civarında olduğunu duyurdu.

    müdahale
    Copyright: Getty Images
    müdahale
    Copyright: Getty Images
    müdahale
    Copyright: DHA

  3. Sendikalar Taksim Meydanı'na çelenk bırakıyor

    1 Mayıs İşçi Bayramı, 17 günlük tam kapanma önlemleri kapsamında sınırlı katılımla kutlanıyor.

    Birçok kentte sendikalar kısıtlı sayıda üyenin katılımıyla bir araya gelirken, İstanbul'da sırayla geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Taksim Meydanı'na çelenk bırakıyorlar.

    Sendikalar ayrıca 44 yıl önce yaşanan "Kanlı 1 Mayıs'ta" hayatını kaybedenler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakıyor.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın iş kollarındaki işçi ve sendikaların üye sayılarına ilişkin Ocak 2021 istatistiğine göre, Türkiye'de 14 milyon 371 bin 96 işçiden 2 milyon 69 bin 476'sı sendika üyesi, yani sendikalaşma oranı yaklaşık yüzde 14,40.

    disk kutlaması
    Copyright: DİSK
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