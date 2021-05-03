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İçişleri Bakanlığı: 3 milyon kişiye çalışma muafiyet izin belgesi düzenlendi
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma döneminde işe 3 milyon 21 bin 778 kişiye e-devlet üzerinden çalışma muafiyet izin belgesi düzenlendiğini duyurdu. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Uluslararası Finans Enstitüsü Türk lirasının dolar karşısındaki ‘adil değer’ tahminini güncelledi: 9,50
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), Türk lirasının dolar karşısındaki “adil değer” tahminini 9,50 olarak güncelledi.
IIF Baş Ekonomisti Robin Brooks, Twitter hesabından Pazar günü yaptığı paylaşımda geçen yıl da iki güncelleme yaptıklarını hatırlattı ve mevcut tahminlerini 7,50 seviyesinden 9,50’ye yükselttiklerini duyurdu.
Dolar/TL kuru Cuma akşamı 8,29'dan kapanmıştı.
Brooks son güncellemede Mart’ta Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınmasından beri kötüleşen piyasa duyarlılığı ve artan cari açığın bunda etkisi olduğunu söyledi.
Robin Brooks'un açıklamasını paylaşan ekonomist Uğur Gürses, "Rezervleri eritince gör başına neler gelir" ifadelerini kullandı.
1983’te uluslararası borç krizine karşı gelişmiş ülkelerdeki 38 banka tarafından kurulan Uluslararası Finans Enstitüsü, yıllar içinde çok sayıda ülkeden kurumların katılımıyla genişledi.
IIF’ye Türkiye’den de Varlık Fonu ve Bankalar Birliği’nin yanı sıra çok sayıda özel ve kamu bankası üye.
İçişleri Bakanlığı: 3 milyon kişiye çalışma muafiyet izin belgesi düzenlendi
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma döneminde işe gitmek için dışarı çıkması gerekenlere verilen çalışma muafiyet izin belgelerine dair bir açıklama yaptı.
Bakanlık, 2 Mayıs 21.00 itibarıyla 3 milyon 21 bin 778 kişiye e-devlet üzerinden çalışma muafiyet izin belgesi düzenlendiğini duyurdu.
Bakanlık 2 Mayıs sabahı yaptığı Twitter paylaşımında bu sayının 2 milyon 52 bin olduğunu açıklamıştı. Bu da bir gün içinde neredeyse bir milyon kişinin izin aldığı anlamına geliyor.
E-devlette yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı kişiler belge almakta zorlanmıştı.
Bunun üzerine Pazar akşamı bir genelge yayınlayan İçişleri Bakanlığı, daha önce elle doldurulan çalışma izin belgelerinin geçerlilik süresini 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00'e kadar uzatt.
Türkiye’de tam kapanmanın 17 Mayıs’a kadar sürmesi planlanıyor.