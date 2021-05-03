İçişleri Bakanlığı: 3 milyon kişiye çalışma muafiyet izin belgesi düzenlendi

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İçişleri Bakanlığı, tam kapanma döneminde işe gitmek için dışarı çıkması gerekenlere verilen çalışma muafiyet izin belgelerine dair bir açıklama yaptı.

Bakanlık, 2 Mayıs 21.00 itibarıyla 3 milyon 21 bin 778 kişiye e-devlet üzerinden çalışma muafiyet izin belgesi düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlık 2 Mayıs sabahı yaptığı Twitter paylaşımında bu sayının 2 milyon 52 bin olduğunu açıklamıştı. Bu da bir gün içinde neredeyse bir milyon kişinin izin aldığı anlamına geliyor.

E-devlette yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı kişiler belge almakta zorlanmıştı.

Bunun üzerine Pazar akşamı bir genelge yayınlayan İçişleri Bakanlığı, daha önce elle doldurulan çalışma izin belgelerinin geçerlilik süresini 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00'e kadar uzatt.

Türkiye’de tam kapanmanın 17 Mayıs’a kadar sürmesi planlanıyor.