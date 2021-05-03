İçişleri Bakanlığı’ndan market genelgesi: Yalnızca zorunlu gıda ve temizlik ürünleri satılabilecek

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İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliklerine tam kapanma süresinde marketlerde satılabilecek ürünlere dair bir genelge gönderdi.

Genelgeye göre marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

7 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak yeni kurallara göre temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

Bu genelgeyle birlikte sigara satışının yasaklanıp yasaklanmadığı sosyal medyada tartışılan konular arasına girdi.

Genelgede sigara ve tütün ürünlerine dair bir ifade bulunmasa da sigaranın temel bir gıda ürünü olmaması, pek çok kişinin sigaranın yasaklandığı yönünde yorum yapmasına yol açtı.

Daha önce Güney Afrika pandemiyle mücadele için sigara satışını yasaklamıştı. Bu karar ülkedeki sigara tüketimini azaltırken karaborsayı artırmıştı.

Genelgeye göre marketlerde alkol, elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

Genelgede bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, zincir ve süpermarketlerin pazar günleri kapalı kalacağı da yer aldı.