TBB: 40 yaş ve üzeri avukatlar aşı randevusu alabilir

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Türkiye Barolar Birliği 40 yaş ve üzeri avukatların öncelikli aşı programına tanımlandığını duyurdu.

Twitter hesabından bir duyuru yayınlayan TBB, avukatların hemen randevu alabileceğini belirtti, 40 yaş altı avukatların da önümüzdeki süreçte tanımlanacağını söyledi.

TBB Adalet ve Sağlık Bakanlıklarına da teşekkür etti.